2020-01-29T17:27:46+03:00
Общество

Проблема с похоронами Всеволода Чаплина оказалась фейком

Власти предоставили зарезервированное место на Троекуровском кладбище
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
В Москве простились с протоиереем Всеволодом Чаплиным.В Москве простились с протоиереем Всеволодом Чаплиным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пока толпы москвичей прощались в среду с протоиереем Всеволодом Чаплиным, в СМИ стали появляться новости о проблемах с его похоронами. Мол, власти отказались помогать, и все пришлось делать его близким друзьям.

- Московские власти предоставили на выбор участки на Ваганьковском и Троекуровском кладбищах. Было выбрано Троекуровское, потому что зарезервированное там место расположено у входа. Так что никто не интриговал! - рассказал «КП» присутствовавший на отпевании и похоронах бывший коллега Чаплина по Синодальному отделу по взаимоотношениям церкви и общества, религиовед Роман Силантьев. - По соседству с отцом Всеволодом, на расстоянии двух метров, хоронили генерала. Поэтому обе церемонии проходили одновременно под молитвы, гимн России и салют. Считаю это промыслительным.

Священника похоронили на Троекуровском кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Священника похоронили на Троекуровском кладбище.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, протоиерея Всеволода Чаплина не стало в минувшее воскресенье. Известный священник скоропостижно скончался после службы на лавочке у своего храма Феодора Студита у Никитских ворот от острой ишемической болезни сердца. Отцу Всеволоду был 51 год.

Всеволода Чаплина не стало в минувшее воскресенье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всеволода Чаплина не стало в минувшее воскресенье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отцу Всеволоду был 51 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отцу Всеволоду был 51 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводить его в последний путь пришли более 30 священнослужителей, а храм не смог вместить всех желающих с ним проститься. Среди пришедших были глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, заместители главы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов и архимандрит Филарет (Булеков), бывшие пресс-секретари Патриарха Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский и иерей Александр Волков и многие другие.

Проводить Чаплина в последний путь пришли более 30 священнослужителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводить Чаплина в последний путь пришли более 30 священнослужителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Квачков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Квачков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крест на могиле Всеволода Чаплина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крест на могиле Всеволода Чаплина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве простились с протоиреем Всеволодом Чаплиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жил-был батюшка, он был постмодернист...

Отец Всеволод Чаплин, скоропостижно скончавшийся в минувшее воскресенье, был противоречивой фигурой. Путанной, яркой, парадоксальной настолько, что в час, когда СМИ сообщили о случившемся, многие не поверили:

- Севка, ты опять нас троллишь? - писали в соцсетях.

Но он не троллил, когда вечером, 26 января, вышел из храма, сел на лавочку и навсегда закрыл глаза (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ракета Falcon 9 успешно на орбиту с 60 интернет-спутниками
186 российских туристов вывезли из китайского Хайнаня
Антикоррупционное бюро Украины завело дело против Порошенко
Отставка главы Чувашии Игнатьева: Путин подписал указ
Новым главой Чувашии назначен Олег Николаев
Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе
Корреспондента RT ранили в Сирии
«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету
В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги
В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ
Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса
Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления