Проблема с похоронами Всеволода Чаплина оказалась фейком

Пока толпы москвичей прощались в среду с протоиереем Всеволодом Чаплиным, в СМИ стали появляться новости о проблемах с его похоронами. Мол, власти отказались помогать, и все пришлось делать его близким друзьям.

- Московские власти предоставили на выбор участки на Ваганьковском и Троекуровском кладбищах. Было выбрано Троекуровское, потому что зарезервированное там место расположено у входа. Так что никто не интриговал! - рассказал «КП» присутствовавший на отпевании и похоронах бывший коллега Чаплина по Синодальному отделу по взаимоотношениям церкви и общества, религиовед Роман Силантьев. - По соседству с отцом Всеволодом, на расстоянии двух метров, хоронили генерала. Поэтому обе церемонии проходили одновременно под молитвы, гимн России и салют. Считаю это промыслительным.

Священника похоронили на Троекуровском кладбище.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, протоиерея Всеволода Чаплина не стало в минувшее воскресенье. Известный священник скоропостижно скончался после службы на лавочке у своего храма Феодора Студита у Никитских ворот от острой ишемической болезни сердца. Отцу Всеволоду был 51 год.

Всеволода Чаплина не стало в минувшее воскресенье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отцу Всеволоду был 51 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводить его в последний путь пришли более 30 священнослужителей, а храм не смог вместить всех желающих с ним проститься. Среди пришедших были глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, заместители главы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов и архимандрит Филарет (Булеков), бывшие пресс-секретари Патриарха Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский и иерей Александр Волков и многие другие.

Проводить Чаплина в последний путь пришли более 30 священнослужителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Квачков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крест на могиле Всеволода Чаплина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757535" frameborder="0"></iframe> В Москве простились с протоиреем Всеволодом Чаплиным.

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Отец Всеволод Чаплин, скоропостижно скончавшийся в минувшее воскресенье, был противоречивой фигурой. Путанной, яркой, парадоксальной настолько, что в час, когда СМИ сообщили о случившемся, многие не поверили:

- Севка, ты опять нас троллишь? - писали в соцсетях.

Но он не троллил, когда вечером, 26 января, вышел из храма, сел на лавочку и навсегда закрыл глаза (подробности)