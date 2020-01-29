2020-01-29T17:23:38+03:00
Политика

Коронавирус добрался до Кремля: Путин собрал совещание по борьбе с болезнью

А также попрощался с правительством Медведева [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (слева направо) во время совещания по противодействию коронавирусу. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССРуководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (слева направо) во время совещания по противодействию коронавирусу. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Ажиотаж вокруг китайской эпидемии коронавируса достиг Кремля. Хотя в России пока нет случаев заболевания этой болезнью, Владимир Путин в среду собрал на совещание вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Роспотребнадзора Анну Попову.

- Специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову, - сказал президент. - Практически во всех странах мира, в том числе и в нашей, ежегодно теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери. Сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было.

Впрочем, пока подобной угрозы в России нет.

- За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из них коронавируса не обнаружено, - доложила Голикова о результатах обследования туристов из Китая. - Но мы должны понимать, что проникновение на территорию России может быть. Сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса.

Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.

Вакцины от вируса в мире пока нет, но российские ученые работают над этим.

- Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", ведутся", - рассказала вице-премьер. - Возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию России для выявления коронавируса, растут день ото дня, потому что наращивается объем производства.

После этой встречи президент поставил точку в начавшемся две недели назад процессе смены правительства - он встретился с министрами и вице-премьерами кабмина Медведева, не попавшими в новый состав.

- Я пообещал встретиться с каждым из вас, это все и происходит, - обратился к собравшимся Путин. - Мы встречаемся, чтобы сказать вам спасибо за совместную работу в течение многих лет. Правительство работало в непростых условиях. В целом, считаю, сделало очень много важного для долгосрочного стратегического развития страны.

Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство.Дмитрий СМИРНОВ

Некоторые из бывших членов правительства уже получили новые назначения, некоторые еще нет, но глава государства пообещал, что всем будет найдена работа по его опыту и компетенции.

- Практически все здесь присутствующие знают, где они будут работать, - сказал Путин. - Есть еще буквально пара нюансов, но думаю, что сегодня мы окончательно их доработаем. Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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