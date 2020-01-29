Родственники опознали кроссовки Влада Бахова: СК рассказал о поисках пропавшего под Смоленском подростка

16-летний Влад пропал 6 апреля прошлого года во время молодежной вечеринки за городом Демидовом. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Влад много выпил, ему стало плохо. Около 19.00 он отошел на минутку в лес и не вернулся. Ребята начали искать друга, но не нашли. Только ближе к ночи они заявили о пропаже парня в полицию, а после поехали к его отцу Андрею.

До конца 2019 года демидовский лес прочесали 3 000 поисковиков - добровольцев. Последний выезд - 25 декабря. Но за все время не было найдено ни одной улики. Влад как в воду канул.

Воды, к слову, в этих местах предостаточно - две реки Каспля и Гобза, множество болот. Еще в ноябре мы вместе с родителями Влада приезжали в лес, где пропал Влад, и сами изрядно промочили ноги, зайдя в болото на расстоянии примерно в 500 метров от места вечеринки.

Сегодня, когда родители подростка Анастасия и Андрей находятся на приеме у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в демидовском лесу снова были организованы поиски парня. Около двух часов дня появилась первая новость - найдено тело неизвестного мужчины.

Мы дозвонились до руководителя смоленского поискового отряда «Сальвар» Юрия Василевича, чтобы узнать подробности.

Поиском Влада занимались сотни добровольцев. На фото - работа штаба поискового отряда "Сальвар".

- Да, сегодня наша группа нашла тело примерно в 1500-1600 метрах от места, где располагается беседка и где был пикник, - ответил нам по телефону Юрий Василевич.

- Где вы его нашли?

- Это сеть оросительных каналов. Тело было не в воде, а почти на суше. В воде были только кроссовки.

- А раньше вы искали его там?

- Конечно.

- Почему не видели?

- Эта местность невероятно сложна для поисков. Весной и летом там было много воды. Группы не могли подойти к этим каналам, вода не пускала. Сейчас там ее мало.

- Почему вы сегодня вышли на поиски? Было какое-то указание?

- В Смоленске не существует ни одной организации, которая может дать нам указание. К нам обратились с просьбой представители МВД помочь в поисках. Это было их мероприятие, мы откликнулись, собрали добровольцев и приехали на место. Я понимаю, что сейчас сыпятся комментарии, что кто-то засуетился из-за пристального внимания Москвы или шумихи в СМИ. Но к нам это никакого отношения не имеет.

- Сейчас в прессе много домыслов, что тело подбросили.

- Тем, кто об этом говорит, нужно самим туда приехать и прикинуть варианты, каким образом тело могло быть туда подброшено. Я там был и уверяю, что оно не было подброшено.

- В каком виде было найдено тело?

- Обычном для этой ситуации. Это человек, который погиб 10 месяцев назад. Сохранились скелетированные останки, одежда и обувь.

- У вас есть сомнения, что это пропавший Влад Бахов?

- Все признаки его одежды говорят, что это он. Но естественно, мы ничего утверждать не можем.

16-летний Влад Бахов пропал 6 апреля прошлого года во время молодежной вечеринки за городом Демидовом.

От авторов

Возникают вопросы: если Влад погиб действительно там, где найдено его тело, то есть за полтора километра от пикника, то как он туда добрался в невменяемом состоянии? А если он прошел полтора километра сам по лесистой местности, значит разум и силы к нему уже вернулись. Тогда как он мог утонуть?

Когда в Демидове мы изучали эту историю, вокруг нее ходило немало слухов, включая самые фантастические. Мы эти слухи не приводили в своей статье. Мало ли что там одна баба на базаре сказала. Но вот сейчас в связи с открывшейся ситуацией вспоминается слух такой. Одна девушка, не бывшая на пикнике, кому-то рассказывала, якобы ей известно, что Влад спустился к водоему умыться. И тут один человек из группы подростков кинул в него сверху камень. Камень угодил Владу в голову, отчего парень и погиб. Надеемся, что судебно-медицинские тщательно отработают и эту версию.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

"В ходе дополнительных поисковых мероприятий, проведенных Главным управлением криминалистики СК России с сотрудниками органов внутренних дел, представителями регионального МЧС России и волонтерами, 29 января в полутора километрах от места безвестного исчезновения несовершеннолетнего в болотистой местности Демидовского района Смоленской области обнаружены скелетированные останки лица мужского пола и обувь. Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку.

В целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы.

В рамках дальнейшего расследования уголовного дела будут устанавливаться причины смерти и обстоятельства, предшествовавшие гибели человека".

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