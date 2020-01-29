«Битва за наследство Децла»: Вдову Кирилла Толмацкого отправили на экспертизу ДНК

После кончины Децла родственники музыканта, увы, не могут найти общий язык. По словам Александра Толмацкого, жена его покойного сына претендует на наследство певца, но почему-то препятствует его общению с внуком.

Наверное, поэтому у родителей Децла закрались подозрения, что, возможно, отцом ребенка является другой мужчина. Родственники музыканта попросили его вдову пройти ДНК-экспертизу. Хотя мама артиста подчеркнула, что при любом исходе ДНК она не отвернется от сына Юлии Киселевой и готова ему помогать, поскольку любит мальчика и считает его своим внуком.

somamamori Юлия Киселева

- Суд назначил вдове Децла ДНК - экспертизу для установления отцовства их сына, — сообщил «КП» звездный адвокат Сергей Жорин. Басманный суд Москвы в рамках иска вдовы рэпера Децла Юлии Киселевой назначил молекулярно-генетическую экспертизу для установления отцовства над их общим сыном. По итогам сегодняшнего заседания, в связи с сомнениями моего доверителя (Александра Толмацкого) было удовлетворено наше ходатайство о назначении судебно-медицинской молекулярно-генетической экспертизы, которая должна установить является ли Кирилл биологическим отцом или нет.

Адвокат Сергей Жорин.

Брак Кирила Толмацкого (Децл) и вдовы музыканта Юлии Киселевой официально не был зарегистрирован в ЗАГСе. В исковых требованиях к родителям Децла Юлия Киселева просит суд признать ее наследницей, назначить пенсию по случаю потери кормильца, а также признать покойного музыканта отцом ее ребёнка.

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