2020-01-29T18:01:50+03:00
Звезды

«Битва за наследство Децла»: Вдову Кирилла Толмацкого отправили на экспертизу ДНК

Родители музыканта хотят удостовериться, что отцом ребенка Юлии Киселевой являлся их покойный сын
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Кирилл Толмацкий ("Децл").Кирилл Толмацкий ("Децл").Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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После кончины Децла родственники музыканта, увы, не могут найти общий язык. По словам Александра Толмацкого, жена его покойного сына претендует на наследство певца, но почему-то препятствует его общению с внуком.

Наверное, поэтому у родителей Децла закрались подозрения, что, возможно, отцом ребенка является другой мужчина. Родственники музыканта попросили его вдову пройти ДНК-экспертизу. Хотя мама артиста подчеркнула, что при любом исходе ДНК она не отвернется от сына Юлии Киселевой и готова ему помогать, поскольку любит мальчика и считает его своим внуком.

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Юлия Киселева
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- Суд назначил вдове Децла ДНК - экспертизу для установления отцовства их сына, — сообщил «КП» звездный адвокат Сергей Жорин. Басманный суд Москвы в рамках иска вдовы рэпера Децла Юлии Киселевой назначил молекулярно-генетическую экспертизу для установления отцовства над их общим сыном. По итогам сегодняшнего заседания, в связи с сомнениями моего доверителя (Александра Толмацкого) было удовлетворено наше ходатайство о назначении судебно-медицинской молекулярно-генетической экспертизы, которая должна установить является ли Кирилл биологическим отцом или нет.

Адвокат Сергей Жорин.

Адвокат Сергей Жорин.

Брак Кирила Толмацкого (Децл) и вдовы музыканта Юлии Киселевой официально не был зарегистрирован в ЗАГСе. В исковых требованиях к родителям Децла Юлия Киселева просит суд признать ее наследницей, назначить пенсию по случаю потери кормильца, а также признать покойного музыканта отцом ее ребёнка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Кирилл вырастил его как сына": отец Децла шокировал заявлением о внуке

Александр Толмацкий заявил о нежелании Юлии Киселевой делать Тони экспертизу ДНК для получения наследства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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