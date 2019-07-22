2019-07-22T20:14:31+03:00
Звезды

"Безумная негодяйка": Толмацкий оскорбил вдову Децла в день рождения умершего сына

В День рождения сына продюсер не смог сдержать эмоций
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кирилл "Дэцл" Толмацкий в редакции "КП", 2010 год.Кирилл "Дэцл" Толмацкий в редакции "КП", 2010 год.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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22 июля Кириллу Толмацкому, известному под псевдонимом Децл, могло бы исполнится 36 лет. Родители рэпера, который скончался 3 февраля в Ижевске, каждый по-своему справляется с невосполнимой утратой.

Александр Толмацкий заявил в день рождения сына, что Кирилл не познал настоящей любви из-за его супруги Юлии Киселевой. Продюсер выразил сожаление в связи с тем, что его сын ушел из жизни так рано и что в последние годы они не общались из-за взаимных обид.

"Сегодня тебе 36... Жалко что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь... Жалко, что твой сын, которого ты любил больше жизни, так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе... Жалко, что тебя предали некоторые люди, которых ты считал друзьями и единомышленниками... Жалко что ты ушел так рано...", - написал Толмацкий-старший в блоге.

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Сегодня тебе 36...
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Он выразил надежду на то, что в загробной жизни его сын добьется всего, о чем мечтал. Мужчина также признался, что надеется на встречу с сыном после смерти.

В свою очередь, мать рэпера Ирина Толмацкая опубликовала архивное видео в честь дня рождения Децла. Еще совсем юный артист рассуждает о смерти. Музыкант отметил, что он не боится умереть, но больше всего не хочет расстраивать своих родных.

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Ирина Толмацкая опубликовала архивное видео
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Напомним, Кирилл Толмацкий умер после выступления в клубе. Официальной причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность, которую спровоцировало переутомление.

У Децла был затяжной конфликт с отцом, который продолжался более десяти лет. Из-за плохих отношений с папой Кирилл даже не познакомил с ним своего сына Тони. Александр Толмацкий впервые увиделся с внуком только на похоронах Децла. Толмацкий-старший был уверен, что сможет найти утешение в Тони. Однако вдова рэпера Юлия сразу после похорон мужа покинула квартиру, где они проживали, и уехала с сыном в Крым. Александр Толмацкий дал множество интервью, в одном из которых признался, что его сына беспокоили отношения с супругой Юлией. По словам отца артиста, пара часто ссорилась. Киселева, в свою очередь, обвиняет родителей рэпера в том, что они хотят забрать у нее сына.

Александр Толмацкий после смерти Децла: «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…

ИСТОЧНИК KP.RU

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