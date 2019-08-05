"Кирилл вырастил его как сына": отец Децла шокировал заявлением о внуке

Прошло полгода с момента трагической смерти Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Рэпер скончался на гастролях в Ижевске от сердечного приступа. Казалось бы общее горе должно сплотить семью 35-летнего исполнителя, но на деле все оказалось иначе. Гражданская жена певца Юлия Киселева и 14-летний сын Антоний переехали в Крым. При этом все попытки убитых горем родителей музыканта наладить взаимоотношения с девушкой и внуком не увенчались успехом.

"Мы с мамой Кирилла Ирой готовы помогать нашему внуку, но мы даже не можем с ним увидеться, - развел руками отец Децла - продюсер Александр Толмацкий. - Дело в том, что по закону мы ему никто. Кирилл не был официально расписан с Юлей. А в свидетельство о рождении Тони она его как отца не вписала".

Мужчина узнал об этом только перед похоронами сына. "И просто офигел. «Зачем ты так сделала?» - спросил Юлю. Она ответила, что так ей легче было выезжать за границу без Кирилла. Мол, не нужно было получать от него разрешение на выезд ребенка. На самом деле Юля за счет этого держала его на крючке. У них же были сплошные скандалы", - уверен Толмацкий.

По его сведениям, Кирилл вообще собирался от Юли уходить. "И она шантажировала его тем, что он не был записан отцом Тони. «Заберу у тебя сына, и ты его никогда не увидишь!» - говорила она. А Кирилл в нем души не чаял. Нянчился и за папу, и за маму", - убивается продюсер.

Он уверен, мол, Юля постоянно накручивала Децла против него. Когда Кирилл умер, мужчина надеялся, что общее горе их сблизит. "Между нами вроде бы началось какое-то общение. Я предлагал открыть ей и Тони счета в банке. Давал своего юриста, чтобы помог вписать Кирилла в свидетельство о рождении Тони. Это при жизни Кирилл мог сам признать его сыном. А теперь это довольно сложный и длительный процесс. Нужно проводить генетическую экспертизу. И обязательно через суд. Только тогда результаты будут иметь юридическую силу", - уточнил Толмацкий.

Однако, по его словам, Юля не стала ничего делать. Более того, вскрылись шокирующие подробности личной жизни его сына. Оказывается, о своей беременности Юля сообщила Кириллу, когда была уже на третьем месяце. По ее словам, до этого она не знала, что беременна.

"Ну, как такое могло быть?! Это же маразм! Более того, Тони совсем не похож на Кирилла. Вот мой сын Федя - одно лицо с Кириллом в детстве. А у Тони с ним нет никакого сходства. Разумеется, для нас с Ирой это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына. И вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется для нас внуком", - цитирует Александра Толмацкого "Экспресс газета".