"От нее несет алкоголем, ее разум угасает": дочь Михаила Ефремова ужаснула признанием о спившейся матери

Актер Михаил Ефремов был неоднократно женат. Отец шестерых детей старается заботиться не только о своих наследниках, но и помогать бывшим возлюбленным. Особенно плачевная ситуация сложилась с четвертой супругой артиста. 48-летняя Ксения Качалина все больше спивается и ведет затворнический образ жизни.

Ксения Качалина после расставания с Михаилом Ефремовым на несколько лет уехала жить в Индию. А, вернувшись в Москву, пристрастилась к алкоголю. Женщина давно живет затворницей в компании кошек в элитном доме в Брюсовом переулке. Вот только в ее квартире царит хаос: повсюду разбросаны вещи, оборваны обои.

Ефремов в обмен на содержание был вынужден забрать у четвертой жены их общую дочь Анну-Марию. Она родилась в 2000 году и до дести лет жила с матерью. Из-за того что родительница злоупотребляет спиртным, у ребенка возникли психологические травмы. Дочь Ефремова и Качалиной часто говорит о себе в мужском роде и до сих пор с ужасом вспоминает пережитое. Девушка плохо спит, тревожна.

amefremova Анна-Мария Ефремова

Говоря о матери, она признается, что теперь ей не страшно и не больно ее видеть. "Не приходится придумывать для отца новый повод избежать встречи. Ее лицо уже не вызывает страха или какого-то стремления сжаться, занимая как можно меньше места. Но все равно дергаюсь... Вздыхаю и снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, не обязательно общаться", - пишет Анна-Мария в блоге.

Ефремов в обмен на содержание был вынужден забрать у четвертой жены их общую дочь Анну-Марию.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам девушки, она до сих пор помнит все до мельчайшей детали. "От нее несет алкоголем на половину улицы. Только в декабре 2019 года мне перестало быть больно... Я смотрю на то, как она, изображая и передразнивая мой страх, передает мне подарок и отпрыгивает, когда я его беру. Какая досада, что мне уже плевать", - откровенничает она.

По словам Анны-Марии, нелегко приходится и ее отцу. "Тяжело вздохнув, начинает говорить с ней, как с маленьким ребенком... Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Кроме кошмаров. Кошмары поют ярко, как никогда. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо. Когда я тоже угасну - сознанием или телом - то пусть на моем теле расцветут цветы там, где она оставляла мне гематомы и ссадины", - делится своей болью наследница.

amefremova Михаил Ефремов в обмен на содержание был вынужден забрать у четвертой жены их общую дочь Анну-Марию

Напомним, год назад бывшая супруга Михаила Ефремова шокировала съемочную группу одного из федеральных каналов своим внешним видом и квартирой, в которой живет. Апартаменты находятся в антисанитарном состоянии из-за того, что бывшая звезда киноэкранов беспробудно пьет. "Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день", - сообщала Ксения Качалина.

Единственное не запущенное место в квартире - комната Анны-Марии. Как призналась актриса, она сильно скучает по дочери и верит, что она вернется к ней.