Раскроют ли «Тайну перевала Дятлова» на канале НТВ

Журналисты канала совместно с журналистами «Комсомольской правды» проделали титаническую работу, разбирая по крупицам различные версии этой известной драмы на Северном Урале, которая случилась в ночь с 1-го на 2-е февраля в 1959 году. То есть, ровно 61 год назад.

Съемочная группа НТВ отправилась в Екатеринбург, чтобы встретиться и поговорить с участниками поисковых экспедиций 1959 года, близкими родственниками погибших студентов, изучить материалы уголовного дела. Разобраться в нюансах загадочной трагедии помогали также главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и другие журналисты нашей газеты.

Фильм получился динамичный и весьма познавательный с исторической точки зрения. Вот, например, что пишет о нем на нашем форуме читатель под ником Курганец: «Замечательный фильм. Даже если кого-то эта тема не интересует, всё равно советую посмотреть! Очень много архивных документов, фотографий тех лет. . . интересно же увидеть, как жили. как одевались и т. д».

Нам, как и съемочной группе канала НТВ, интересны мнения и других читателей, посмотревших фильм. Надеемся, что он окажется интересным для самой широкой аудитории.

Напомним, четвертая заключительная серия «Тайна перевала Дятлова» сегодня в 23 часа 10 минут.

А в воскресенье 2 февраля повтор фильма в 22 часа 55 минут.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Перевал Дятлова: Дело по гибели туристов нельзя ни возбудить, ни возобновить

Корреспонденты «Комсомолки» прокомментировали последние громкие заявления адвоката фонда памяти погибшей группы (подробности)

В ТЕМУ

Тайна перевала Дятлова: Откуда взялись жуткие травмы у погибших туристов

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством старшекурсника Уральского политеха Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты, некоторые получили смертельные травмы. До сих пор неизвестно, что произошло с ребятами (подробности)