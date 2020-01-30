2020-01-30T16:06:14+03:00
Политика

Ваня-солдат воевал за себя, а не за человечество

Колумнист "КП" Дмитрий Ольшанский рассказывает, как надо отвечать на восточноевропейский троллинг
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Колумнист "КП" рассказывает, как надо отвечать на восточноевропейский троллингКолумнист "КП" рассказывает, как надо отвечать на восточноевропейский троллингФото: Михаил ФРОЛОВ
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А со всеми претензиями к Джугашвили, дорогие поляки и эстонцы, обращайтесь к мировому коммунистическому движению или в правительство Грузии.

Чиновники, занятые у нас международными делами, не понимают, как на самом деле надо отвечать на восточноевропейский троллинг по поводу конфликтов тридцатых и сороковых годов.

А отвечать надо так.

"Россия и русский народ не имеют никакого отношения к деятельности мертвого коммунистического диктатора господина Джугашвили. Военная победа, одержанная русскими над Германией в 1945 году, это внутреннее дело нашего народа, а со всеми претензиями по поводу политики Джугашвили мы рекомендуем вам обращаться к мировому коммунистическому движению или в правительство Грузии. Всего вам доброго".

Но чтобы ответить так, нужно исходить из картины мира, прямо противоположной нынешней РФ, - картины мира, где на место советской ностальгии и упорного, навязчивого "антифашистского" глобализма - становятся русский национализм и полное пренебрежение к "дружбе" с иностранцами.

Для государственного самосознания РФ такой подход - все равно что самоубийство.

Это что же - мы будем жить своими, русскими делами?

А как же "братство"? Как же "империя"? Как же "мировая справедливость"?

Как же ПАСЕ, ОБСЕ, Спортлото, Лига сексуальных реформ?

Нас что - туда больше не пригласят?

А давайте мы лучше сто тысяч сообщений напишем в твиттер чужому посольству, что мы хотим дружить, а нас обижают!

То есть как это - мы не должны набиваться в друзья всему миру?

У нас что - Ваня-солдат в 1941 году за самого себя воевал, а не чтобы всему человечеству освобождение принести?

А как же мы тогда объясним всем американцам, французам, немцам, полякам, чехам, эстонцам, марсианам, рептилоидам, что они неправы, неправы, неправы?!

А как же "влияние"?

Нам что теперь - надо миллиарды бухать не на сладкую заграницу, а на вот эту, извините, страну?

Мы что же - ради Рязани, Калуги, Вологды, Вятки и Хабаровска на свете живем?

Никогда.

Ни за что.

Леонид Кравчук о встрече Сталина и Гитлера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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