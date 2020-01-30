Коронавирус против корпораций: ИКЕА, Макдоналдс и Старбакс закрываются в Китае из-за эпидемии

ТОРГОВЛЯ И ПИТАНИЕ

То, что не смогла сделать торговая война США и Китая, сделала вспышка эпидемии уханьского коронавируса. Ведущие американские и мировые корпорации массово закрывают свои магазины и торговые точки на крупнейшем потребительском рынке мира - китайском. «Комсомолка» собрала последние сводки с бизнес-фронтов:

- IKEA закрыла все свои магазины в Китае.

- McDonald’s закрыл большинство своих ресторанов быстрого питания в эпицентре эпидемии - провинции Хубэй. Также в Хубээ закрыты большинство ресторанов KFC и Pizza Hut.

- Starbucks закрыл 2000 кофеен в Китае - примерно половину от их общего количества в стране.

- Автопроизводитель Toyota приостановил свои заводы в Китае, как минимум, до 9 февраля.

- Google временно закрыл все свои офисы в Китае

- Работа завода Tesla в Шанхае принудительно приостановлена по требованию китайских властей.

Компьютерное моделирование коронавируса 2019-nCoV.Фото: REUTERS

ТУРИЗМ И ТРАНСПОРТ

Авиакомпании по всему миру принимают решение приостановке полетов в Китай. А Россия, например, на государственном уровне приняла решение о закрытии своей границы с Китаем.

- Среди крупнейших авиакомпаний приостановивших полеты в Китай - British Airlines, American Airlines, Air Canada, немецкая Lufthansa, FinnAir, AirSeoul и другие.

- Из российских перевозчиков полностью или частично отменили рейсы в Китай «Уральские авиалинии», NordStar, «Аврора», PegasFly и 9Air.

ЗАЯВЛЕНИЯ

- Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл назвал эпидемию коронавируса «фактором неопределенности для экономики США».

- Российский туристический бизнес ждут большие потери, если в страну из-за эпидемии не приедут тысячи китайских туристов. «Основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», - заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- По оценкам аналитиков, экономика Китая в 1 квартале 2020 года из-за эпидемии может потерять до 1% ВВП, темпы роста опустятся ниже 5%.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

И одна курьезная новость.

- В тренды Google выбился запрос «corona beer virus». Интернет-пользователи (в основном, из США думают, что эпидемия коронавируса как-то связана с популярным пивом Corona).

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