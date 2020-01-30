Коронавирус против корпораций: ИКЕА, Макдоналдс и Старбакс закрываются в Китае из-за эпидемии
ТОРГОВЛЯ И ПИТАНИЕ
То, что не смогла сделать торговая война США и Китая, сделала вспышка эпидемии уханьского коронавируса. Ведущие американские и мировые корпорации массово закрывают свои магазины и торговые точки на крупнейшем потребительском рынке мира - китайском. «Комсомолка» собрала последние сводки с бизнес-фронтов:
- IKEA закрыла все свои магазины в Китае.
- McDonald’s закрыл большинство своих ресторанов быстрого питания в эпицентре эпидемии - провинции Хубэй. Также в Хубээ закрыты большинство ресторанов KFC и Pizza Hut.
- Starbucks закрыл 2000 кофеен в Китае - примерно половину от их общего количества в стране.
- Автопроизводитель Toyota приостановил свои заводы в Китае, как минимум, до 9 февраля.
- Google временно закрыл все свои офисы в Китае
- Работа завода Tesla в Шанхае принудительно приостановлена по требованию китайских властей.
Компьютерное моделирование коронавируса 2019-nCoV.Фото: REUTERS
ТУРИЗМ И ТРАНСПОРТ
Авиакомпании по всему миру принимают решение приостановке полетов в Китай. А Россия, например, на государственном уровне приняла решение о закрытии своей границы с Китаем.
- Среди крупнейших авиакомпаний приостановивших полеты в Китай - British Airlines, American Airlines, Air Canada, немецкая Lufthansa, FinnAir, AirSeoul и другие.
- Из российских перевозчиков полностью или частично отменили рейсы в Китай «Уральские авиалинии», NordStar, «Аврора», PegasFly и 9Air.
ЗАЯВЛЕНИЯ
- Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл назвал эпидемию коронавируса «фактором неопределенности для экономики США».
- Российский туристический бизнес ждут большие потери, если в страну из-за эпидемии не приедут тысячи китайских туристов. «Основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», - заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
- По оценкам аналитиков, экономика Китая в 1 квартале 2020 года из-за эпидемии может потерять до 1% ВВП, темпы роста опустятся ниже 5%.
ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
И одна курьезная новость.
- В тренды Google выбился запрос «corona beer virus». Интернет-пользователи (в основном, из США думают, что эпидемия коронавируса как-то связана с популярным пивом Corona).
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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