Мишустин закрыл границу с Китаем из-за коронавируса
В этот четверг, 30 января, состоялось заседание правительства России. Премьер Михаил Мишустин начал с того, что обсудил страшную болезнь современности — коронавирус из Китая. Глава кабмина потребовал, чтобы люди получали оперативно новости о распространении болезни.
- Чтобы у людей не было недостатка информации. И те, кто сейчас возвращается из Китая, проходят все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем по распространению вируса, - сказал он.
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Также премьер рассказал о мерах, которые принимает правительство.
- Прошу подключиться к информационной работе главу Роспотребнадзора Анну Попову. И сегодня было подписано распоряжение соответсвующее. Всех проинформируем о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством, - поделился Мишустин.
Ранее премьер на заседании правительства рассказал, что ни одного случая заражения короновирусом в России не зафиксировано.
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- Коронавирус в Китае подтвердился уже у 7711 человек, 170 человек погибли. Столько же на сегодняшний день были успешно вылечены и выписаны из больниц.
- В остальном мире число заболевших приблизилось к восьми десяткам, случаи коронавируса выявлены уже в 17 странах.
- В России нет ни одного подтвержденного случая коронавируса.
- В правительстве РФ создан оперативный штаб. Закрыта сухопутная граница с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока, приостанавливается железнодорожное сообщение с КНР. Решение о режиме полетов будет принято в течение суток.
- На сегодня известно, что болезнь дает тяжелые осложнения у 17 - 18% пациентов. Среди умерших (летальность по последним данным - около 3%) только люди старшего возраста с хроническими болезнями. Средний возраст умерших - 73 года. Тяжелая форма чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
Строительство больницы Лейшеншань в Ухане.
- Накануне китайские вирусологи объявили, что нашли средство, которое, по их мнению, способно эффективно сдерживать коронавирус 2019-nCoV на клеточном уровне. Пока выделенное исследователями вещество испытывают на мышах и приматах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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