Русскоязычный предприниматель о ситуации в Китае, где бушует коронавирус: Вышел на улицу без маски – арестовали

Коронавирус в Китае набирает обороты – количество погибших растет, города закрывают, из страны не выпускают с температурой, в магазинах не хватает еды и масок, отменяют занятия в университете и массовые праздники. Такие сообщения пугают жителей соседних стран, а как на самом деле живут в Китае? «КП» нашла русскоязычного предпринимателя Андрея Лимарева из города Шэньчжэнь, который рассказал, что паника немного преувеличена.

В Китае 27-летний Андрей Лимарев живет и работает уже почти три года, он приехал в город Шэньчжэнь из Донецка. Близкие переживают, что Андрей находится в очаге распространения инфекции, а он говорит, что хуже войны в Донецке, которую он видел сам (жил там с 2014 по 2017 год), уже бояться нечего.

- Ухань находится в центре Китая, а я на юге где-то на расстоянии в 1500 км. Наш город граничит с Гонконгом, у нас все спокойно. Да, Шэньчжэнь сейчас полупустой, но это потому, что люди уже выехали. Те, кто остались, предпочитают сидеть по домам, лишний раз не выходить. Вот сегодня был в парке, гулял – немного, но люди тоже были. KFC и McDonald’s еще работают, Starbucks уже прекратил работать. Но продукты и медикаменты есть. Все носят маски и соблюдают правила безопасности, - рассказывает Андрей Лимарев.

Сам же Андрей сейчас на карантине, как и многие предприятия в Шэньчжэне – ориентировочно до 10 февраля. Государственные и частные учебные заведения перенесли занятия – кто-то на 17 февраля, кто-то на 1 марта. Конкретных сроков возобновления учебного процесса нет. А все потому, что вирус есть, действительно все опасно, но принимаются очень жесткие меры безопасности.

Закрытый магазин "7-11".

- Вас обязывают что-то пить для профилактики? – спрашиваю.

- Нет. Но в моем городе и соседних населенных пунктах запрещено появляться в общественных местах без масок на лице. Появляешься без маски – полиция задерживает, ведут в участок для дачи объяснений. Или сами выдают маски. Вообще все вокруг ходят в масках, респираторах. На улицах людей немного, в метро – тоже. Соблюдаем гигиену рук, проветриваем помещения, делаем уборку. Рекомендуют употреблять продукты только при должной термической обработке. В целом, не советуют выходить на улицу. Весь Китай замер в ожидании.

В общественных местах без масок на лице появляться запрещено.

- А масок хватает? Сейчас даже в Москве в аптеках их стало меньше…

- Нет, масок в продаже уже нет вторую неделю. У меня респиратор, он не одноразовый, там много насадок, их нужно менять. Я его давно заказал, на тот момент он стоил около 149 юаней (1400 рублей). А беленькие маски, как говорят, вообще не помогают.

Андрей живет в городе Шэньчжэнь, что в 1500 км от Уханя.

- Работают кафе, как обстановка с продуктами в городе?

- Сейчас все еще идут китайско-новогодние каникулы и поэтому мелкие магазины, кафе и ресторанчики закрыты в принципе, потому что их хозяева отмечают Китайский Новый год, либо уехали в свои провинции. У нас все продукты есть, цены не изменились, никакого голодомора нет.

Лавки и кафе закрыты в том числе и из-за новогодних праздников.

- Что говорят в Китае на счет источников появления коронавируса?

- Вирус то ли с рынка морепродуктов в Ухане, то ли из лаборатории умышленно выпущен. Коронавирус атаковал жителей в период Китайского Нового года, он начался в конце января. Обычно празднования в конце февраля и длятся около двух недель. Если бы они отмечались на недельку или на две позже, то вспышку вируса зафиксировали бы и город заблокировали, а люди бы не разнесли эту гадость по всему Китаю. Разъезды были именно с 15 января по 22 января. Если бы одно на другое не наложилось, то вирус был бы локализован в Ухане. И весь Китай бы жил спокойно, а так заразившиеся теперь во многих городах.

- Расскажи, как теперь проходит твой день? Что изменилось?

- В основном нахожусь дома, могу сходить за продуктами или в кафе. Почти не гуляю. Врачи настаивают на том, чтобы люди не выходили из дома без повода. Ну, и на работу же не хожу, потому что отменены занятия в учебных заведениях, массовые мероприятия, а моя деятельность связана с культурой, образованием.

- В Китае выпустили целые брошюры с мерами безопасности. Какие сам соблюдаешь?

- Мою руки, поддерживаю чистоту дома, ем хорошо приготовленную еду, не выхожу на улицу без повода, ношу респиратор и не доверяю слухам.

- Покидать Китай ты пока не собираешься?

- У меня есть вид на жительство, который нужно будет продлевать через месяц. Я боюсь, что улечу и обратно вернуться не получится – вдруг, рейсы отменят или что-то еще. Несмотря на то, что все мои близкие волнуются, я пока решил никуда не уезжать и переждать здесь. В случае критической ситуации я смогу улететь из Шэньчжэня или Гонконга.

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