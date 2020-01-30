2020-01-30T15:10:44+03:00
В мире

«Чудо-больница», которую в Китае возводят за неделю - это строительные вагончики

Борьба с коронавирусом будет вестись в состряпанном "на скорую руку" модульном городке в Ухане [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неделю назад весь мир облетела новость о чудо-больнице Лейшеншань площадью 25 тысяч квадратных метров, которую построят в китайском Ухане специально для борьбы с новым заболеванием. Фото: EPA/ТАССНеделю назад весь мир облетела новость о чудо-больнице Лейшеншань площадью 25 тысяч квадратных метров, которую построят в китайском Ухане специально для борьбы с новым заболеванием. Фото: EPA/ТАСС
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Неделю назад весь мир облетела новость о чудо-больнице Лейшеншань площадью 25 тысяч квадратных метров, которую построят в китайском Ухане специально для борьбы с новым заболеванием - короновирусом типа 2019-nCoV. Власти Поднебесной пообещали завершить реализацию проекта в рекордно малые сроки - к первым числам февраля.

Наблюдать за возведением больницы на тысячу коек можно онлайн в режиме реального времени, и люди, действительно, с интересом следили, что же такого придумали китайцы. Фото: REUTERS

Наблюдать за возведением больницы на тысячу коек можно онлайн в режиме реального времени, и люди, действительно, с интересом следили, что же такого придумали китайцы.Фото: REUTERS

Наблюдать за возведением больницы на тысячу коек можно онлайн в режиме реального времени, и люди, действительно, с интересом следили, что же такого придумали китайцы.

Строительство больницы Лейшеншань в Ухане.

Оказалось, что слишком многого ждать не стоило. Та самая больница для зараженных будет представлять собой модульный городок, состоящий из обычных строительных вагончиков.

«Чудо-больница», которую в Китае возводят за неделю - это строительные вагончики.

Благодаря видеотрансляции можно было наблюдать, как всего за несколько дней на пустыре появились котлован, цементная площадка, а потом прямо на нее установили незатейливые корпуса будущей больницы.

Заложенные проектом функции выполняться здесь однозначно будут, но ожидания наблюдателей не оправданы. Фото: EPA/ТАСС

Заложенные проектом функции выполняться здесь однозначно будут, но ожидания наблюдателей не оправданы. Фото: EPA/ТАСС

Заложенные проектом функции выполняться здесь однозначно будут, но ожидания наблюдателей не оправданы. Ждет ли вторую больницу - Хуошеншань - та же судьба, пока непонятно. Рабочие успели лишь вырыть котлован, но и времени на строительство у них больше, чем у коллег. Сайт kp.ru писал, что возведение специализированного госпиталя планируется завершить в течение полугода. В нем смогут одновременно находиться до 1300 пациентов.

Оказалось, что слишком многого ждать не стоило. Та самая больница для зараженных будет представлять собой модульный городок, состоящий из обычных строительных вагончиков. Фото: www.youtube.com

Оказалось, что слишком многого ждать не стоило. Та самая больница для зараженных будет представлять собой модульный городок, состоящий из обычных строительных вагончиков.Фото: www.youtube.com

Тем временем, число зараженных китайской пневмонией стремительно увеличивается. Оно почти достигло 8 тысяч человек, еще 170 скончались. В республике запретили проведение массовых мероприятий, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Многие авиарейсы отменены, границы закрыты, а в Ухане, откуда и пошло заболевание, ограничено движение транспорта.

Благодаря видеотрансляции можно было наблюдать, как всего за несколько дней на пустыре появились котлован, цементная площадка, а потом прямо на нее установили незатейливые корпуса будущей больницы. Фото: www.youtube.com

Благодаря видеотрансляции можно было наблюдать, как всего за несколько дней на пустыре появились котлован, цементная площадка, а потом прямо на нее установили незатейливые корпуса будущей больницы.Фото: www.youtube.com

Россия тоже принимается меры профилактики инфекции. Гражданам КНР временно перестанут выдавать электронные визы, а нашим соотечественникам рекомендовано воздержаться от поездок в республику до стабилизации ситуации.

«Чудо-больница», которую в Китае возводят за неделю - это строительные вагончики Фото: www.youtube.com

«Чудо-больница», которую в Китае возводят за неделю - это строительные вагончикиФото: www.youtube.com

Власти Поднебесной пообещали завершить реализацию проекта в рекордно малые сроки - к первым числам февраля. Фото: www.youtube.com

Власти Поднебесной пообещали завершить реализацию проекта в рекордно малые сроки - к первым числам февраля.Фото: www.youtube.com

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Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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