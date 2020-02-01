2020-02-01T12:28:01+03:00
Общество

Эвакуация россиян из Китая из-за коронавируса: в Ухане сейчас находится свыше 300 наших граждан

Пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о состоянии соотечественников, находящихся в эпицентре распространения коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВАЮлия КУЗЬМИНА
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Общее количество людей с диагнозом коронавирус нового типа в Китае достигло 11 791Общее количество людей с диагнозом коронавирус нового типа в Китае достигло 11 791Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В китайской провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, находится 341 россиянин. Этот регион считается эпицентром распространения коронавируса. Основная часть заболевших в Китае – именно здесь. По данным на 1 февраля в Китае от коронавируса погибли 259 человек. Заражены свыше 11 791, за сутки их стало на 2102 больше. В основном это случаи, зарегистрированные в городах, расположенных по соседству с Уханем.

Вирус подтвержден у прибывших в 20 стран туристов из Китая, появились первые случаи заражения от человека к человеку среди людей, не посещавших КНР.

В провинции Хубэй действует карантин: дороги перекрыты, а общественный транспорт не работает. На фоне роста числа заболевших США, Австралия и Сингапур объявили о запрете на въезд гражданам, которые в последнее время посещали Китай.

Параллельно с этим ряд стран приступили к эвакуации своих граждан из Китая. Россия в их числе. В субботу 1 февраля в Приморье приступили к эвакуации наземным транспортом через пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. Всех вернувшихся на Родину россиян ждет двухнедельный карантин, именно столько длится инкубационный период болезни. Ученые установили, что в этот период человек может представлять угрозу для окружающих.

- В настоящий момент посольство поддерживает постоянные контакты с нашими соотечественниками, находящимися в Китае. В режиме реального времени принимаем все обращения наших граждан: через телефон, электронную почту, социальные сети. Среди выявленных на территории Китая пациентов с новым типом коронавируса российских граждан нет. Призываем соотечественников сохранять спокойствие и поддерживать связь с посольством, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Георгий Егоров, пресс-атташе посольства России в Китае.

Он добавил, что в посольстве формируют список граждан России, которые планируют в срочном порядке покинуть территорию провинции.

- По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 российский гражданин. Из них 300 в городе Ухань,- уточнил Егоров.

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Установлена связь с 186 россиянами, о порядке и времени эвакуации им сообщат заранее.

Напомним, 31 января в России коронавирус был подтвержден у двух человек. Оба – граждане КНР. Случаи зарегистрированы в Тюменской области и Забайкальском крае. Угрозы распространения заболевания нет – все люди, с кем контактировали заболевшие, также прошли тестирование и направлены на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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