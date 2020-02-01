Любовь Толкалина поразила внешним видом после омоложения

Любовь Толкалина считается одной из самых привлекательных российских актрис. Безупречная фигура, длинные ноги и красивое лицо давно стали визитной карточкой бывшей жены Егора Кончаловского. Но за красивой картинкой всегда стоит неимоверный труд. На днях артистка показала, чего ей стоит оставаться молодой и привлекательной.

Любовь Толкалина активно ведет блог. Ее страничка пестрит огромным количеством фото и видео. Она часто радует публику смелыми, а порой и откровенными кадрами. Пикантные снимки соседствуют с кадрами рабочих будней и забавными мгновениями, которые успевает запечатлеть актриса или ее невидимый фотограф.

Однако последнее видео заставило подписчиков поволноваться за здоровье Толкалиной. Любовь показала свое лицо сразу после процедуры лазерного омоложения. Оно покрыто пятнами, впрочем, как и шея звезды. Подписчики были поражены увиденными и засыпали любимицу вопросами, все ли с ней хорошо. Знаменитость поспешила всех успокоить.

tolkalinaliuba Ловите один маленький, но важный секретик... Лайфхак прост - спасибо, друг мой, лазер!

"Вы часто спрашиваете о секретах по уходу за собой. Вот, ловите один маленький, но важный секретик... Лайфхак прост - спасибо, друг мой, лазер! ", - обратилась актриса к поклонникам.

Она отметила, что бесконечные гастроли и переезды пагубно сказываются на ее внешнем виде.Из-за большой загруженности артистка не успевает следить за собой и приходить на процедуры по плану. А в ближайшее время ей нужно блистать, так как предстоят важные съемки.

И вот как раз лазерная шлифовка лица здесь оказалась весьма кстати. Любе удалили поверхностный слой кожи не целиком, а точечно. Между травмированными участками (они как раз красного цвета) сохранились "живые" клетки, которые активно стимулируют выработку "молодого" коллагена и эластина и укоряют процесс восстановления кожи. Примерно через неделю у Толкалиной разгладятся морщины, овал станет более четким, цвет лица восстановится.

"Всем, кто вчера волновался за меня, задавал вопросы, пугался и писал скептические комментарии... За ночь пожар на лице погас и к утру осталось почти незаметное покраснение на коже и небольшой отек. Но уже видны положительные изменения, уже можно наносить косметику и вернуться к привычному образу жизни", - резюмировала бывшая возлюбленная Егора Кончаловского.