2020-01-22T00:32:25+03:00
Звезды

Любовь Толкалина в полосатом купальнике и на шпильках свела поклонников с ума

Актриса бросила вызов тем, кто отдыхает на заграничных курортах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь ТолкалинаЛюбовь ТолкалинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Любовь Толкалина часто радует публику смелыми, а порой и откровенными фото. 41-летняя артистка прекрасно выглядит и является обладательницей чуть ли не самых длинных ног в российском кинематографе.

Любовь Толкалина постоянно на гастролях. Находясь вдали от суетливой Москвы звезда экрана находит свободные минуты для себя любимой и устраивает импровизированные фотосессии. Одна из последних буквально свела с ума ее поклонников.

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Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое
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Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского разместила снимок из Ялты. Она предстала в полосатом бикини и босоножках на высоченных каблуках. Актриса позирует на берегу Черного моря. Чтобы окончательно не замерзнуть, она не стала снимать с себя пальто, а лишь распахнула его, явив подписчикам свою роскошную фигуру.

"Почему бы и не повторить, если хорошо. Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое", - написала Толкалина под фото. Кадр получился очень эффектным.

"Шикарные ноги", "Вы восхитительны", "С ума сойти можно от такой красавицы", "Фигура - огнище", "Вот это туфельки", "Ох, мамочки", "Очень изящно", "Какую женщину потерял Егор". "Вы очень красивая и солнечная!, "Ну просто обалденная женщина!", "Ноги от ушей", "Море изумительной красоты", - комментируют обыватели.

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе 20 лет. Об их разрыве стало известно в январе 2017 года. Любовь и Егор сохранили хорошие отношения после разрыва. В 2019 году в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" Кончаловский впервые назвал причину расставания с Толкалиной: "Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность - не про нее. Люба - очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело".

ИСТОЧНИК KP.RU

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