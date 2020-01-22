Абсолютно обнаженная Любовь Толкалина изящно ответила хейтерам

Любовь Толкалина не только одна из самых красивых российских актрис и обладательница шикарной фигуры. Бывшей возлюбленной Егора Кончаловского чувства юмора не занимать. Она умеет так приложить злопыхателей, что мало не покажется.

Любовь Толкалина активно ведет блог. Ее страничка пестрит огромным количеством фото и видео. Она часто радует публику смелыми, а порой и откровенными кадрами. Пикантные снимки соседствуют с кадрами рабочих будней и забавными мгновениями, которые успевает запечатлеть фотограф.

Однако один из последних снимков спровоцировал настоящую травлю Толкалиной. Сейчас Любовь находится на гастролях в Крыму. В свободное от спектаклей и репетиций время она гуляет по Ялте. Актриса разместила в блоге фото, на котором, держась руками за статую льва, высоко задрала ногу таким образом, что фотограф запечатлел крупным планом ее босую стопу.

tolkalinaliuba Любовь Толкалина обожает фотографироваться

Что тут началось. Поборники морали набросились на артистку со словами упреков и обвинениями в бескультурье. Эстетствующие обыватели заявили, что "негоже актрисе выставлять им на потребу голые и шершавые пятки".

Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского молчать не стала. И изящно ответила хейтерам. Любовь разместила фото, на котором предстала абсолютно обнаженной. А чтобы снимок не забанили, все интимные части скрыла.

tolkalinaliuba Что вас так обижает и тревожит в голой ступне?

"Друзья мои, а расскажите-ка, пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? Я удивлена искренне. Картинка ведь не про родинки и изъяны педикюра... Она ведь про композицию кадра...", - попыталась объяснить Толкалина забавный снимок.

Она справедливо подметила,что кто-то видит буквальность и беса в ребро, а кто-то - экспрессию и динамичность. "Не выдавайте себя, не пишите, пожалуйста, пошлостей. Все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите... Отписаться можно молча", - предложила она завистникам.