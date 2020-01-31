Григорий Карасин: Антироссийская резолюция ПАСЕ — политическая провокация

49 депутатов Европарламента (из 321) проголосовали за резолюцию ПАСЕ, в которой говорится о том, что Россия обязана «полностью выполнять Минские соглашения». Также в документе подчеркнуто, по настоянию украинской делегации, что РФ "причастна к силам ополчения" на юго-востоке Украины.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, на днях ставший и вице-спикером ПАСЕ, заявил о том, что Москва выступает против подобной резолюции. А также считает подобный, откровенно антироссийский подход к ситуации внутри-украинского конфликта «хамским».

«КП» обратилась за комментарием к Григорию Карасину, который до сентября 2019-го был заместителем министра иностранных дел РФ, в том числе курировавшим отношения стран СНГ, ныне членом Совета Федерации.

- Григорий Борисович, как вы, много лет бывший заместителем министра иностранных дел , могли бы прокомментировать резолюцию ПАСЕ, имеющую, мягко говоря, антироссийскую окрашенность?

- Конечно, комментарии к данному демаршу должны давать, скорее, коллеги Константин Косачев и Петр Толстой, это все-таки их поле. Что касается моего личного мнения, я считаю, что такая резолюция - это политически продуманная провокация.

- В чем именно заключается провокационность резолюции ПАСЕ?

- Она, эта резолюция, очевидно противоречит, во первых, Минским договоренностям. И во-вторых — просто противоречит здравому смыслу. Такое решение ставит ситуацию вокруг конфликта на юго-востоке Украины, вернее, пытается поставить эту ситуацию, на попа.

- Не слишком ли прямолинейно-пропагандистски исполнен документ?

- Ну, на мой взгляд, сделано это всё довольно дешево и грубо. Думаю, у нас будет соответствующая реакция по поводу такого решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.

- Очень малым числом депутатов Европарламента принята данная резолюция...

- Повторюсь: это именно политическая провокация. И именно надуманная. При том людей, которые хотели бы, чтобы было именно так, в Европе, к сожалению, довольно много. Причем не только на Западе, но и на Украине — отчасти.