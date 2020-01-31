Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Гимнастка Светлана Хоркина - cчастливая мама двух сыновей. Старший Святослав появился на свет в 2005 году, а младший Иван - в конце 2019 года. Спортсменка крайне редко рассказывает о своей личной жизни, а уж тем более о детях. Однако на днях она сделала исключение.

Светлана Хоркина разоткровенничалась о старшем сыне Святославе, которого родила от мужа Веры Глаголевой. Подростку сейчас 14 лет. Мальчик всерьез увлечен спортом, но и об учебе не забывает.

"У Святослава коричневый пояс по тхэквондо. А недавно он мне заявил: «Мама, мне нравится теперь баскетбол». Но никто не брал его уже в секцию. Я пристроила его в обычную общеобразовательную школу в секцию баскетбола. Ему очень нравится", - рассказала гимнастка в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

nastyashubskaya Мы тебя очень любим

Хоркина отметила, что у Святослава сейчас такой возраст, когда надо нажимать на учебу, ведь впереди у мальчика экзамены. В девятом классе ему предстоит сдавать ОГЭ а в 11-м - ЕГЭ. Старший сын Хоркиной мечтает быть дипломатом.

"Время стремительно летит. К нему сейчас пристальное внимание. Какая-то дипломатическая история сейчас там. Сначала он хотел быть научным изобретателем, потом айтишником. А вот теперь хочет быть дипломатом", - уточнила Светлана.

Напомним, Светлана Хоркина родила Святослава в 2005 году в одной из престижных американских клиник. Отцом мальчика является муж Веры Глаголевой. Двукратная олимпийская чемпионка познакомилась с миллионером Кириллом Шубским весной 1997 года на ужине в швейцарской Лозанне, куда они оба прилетели в составе делегации национального Олимпийского комитета. Спустя некоторое время после знакомства между спортсменкой и бизнесменом завязался бурный роман. Пара не афишировала свои тайные отношения, которые продлились восемь лет, даже когда гимнастка забеременела. После рождения ребенка Шубский и Хоркина расстались.