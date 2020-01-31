2020-01-31T16:01:31+03:00
Звезды

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Святославу сейчас 14 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Гимнастка Светлана Хоркина - cчастливая мама двух сыновей.Гимнастка Светлана Хоркина - cчастливая мама двух сыновей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Гимнастка Светлана Хоркина - cчастливая мама двух сыновей. Старший Святослав появился на свет в 2005 году, а младший Иван - в конце 2019 года. Спортсменка крайне редко рассказывает о своей личной жизни, а уж тем более о детях. Однако на днях она сделала исключение.

Светлана Хоркина разоткровенничалась о старшем сыне Святославе, которого родила от мужа Веры Глаголевой. Подростку сейчас 14 лет. Мальчик всерьез увлечен спортом, но и об учебе не забывает.

"У Святослава коричневый пояс по тхэквондо. А недавно он мне заявил: «Мама, мне нравится теперь баскетбол». Но никто не брал его уже в секцию. Я пристроила его в обычную общеобразовательную школу в секцию баскетбола. Ему очень нравится", - рассказала гимнастка в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

nastyashubskayanastyashubskaya
Мы тебя очень любим
31143 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Хоркина отметила, что у Святослава сейчас такой возраст, когда надо нажимать на учебу, ведь впереди у мальчика экзамены. В девятом классе ему предстоит сдавать ОГЭ а в 11-м - ЕГЭ. Старший сын Хоркиной мечтает быть дипломатом.

"Время стремительно летит. К нему сейчас пристальное внимание. Какая-то дипломатическая история сейчас там. Сначала он хотел быть научным изобретателем, потом айтишником. А вот теперь хочет быть дипломатом", - уточнила Светлана.

Напомним, Светлана Хоркина родила Святослава в 2005 году в одной из престижных американских клиник. Отцом мальчика является муж Веры Глаголевой. Двукратная олимпийская чемпионка познакомилась с миллионером Кириллом Шубским весной 1997 года на ужине в швейцарской Лозанне, куда они оба прилетели в составе делегации национального Олимпийского комитета. Спустя некоторое время после знакомства между спортсменкой и бизнесменом завязался бурный роман. Пара не афишировала свои тайные отношения, которые продлились восемь лет, даже когда гимнастка забеременела. После рождения ребенка Шубский и Хоркина расстались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вера Глаголева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Группа российских депутатов отказалась ехать в Китай из-за коронавируса
Эвакуация россиян из Уханя может начаться в ближайшие сутки
Украина и страны Балтики не подписали декларацию РФ о пересмотре истории
Зеленский поручил кабмину усилить меры по недопущению коронавируса на Украину
В Индии насмерть забили камнями женщину, чей муж взял в заложники более 20 детей
Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали спускаться на берег
Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы гражданам Китая
Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года
Голикова: россиян эвакуируют из провинции Хубэй
"Поддерживает и обогревает": Помпео заявил, что Украина является "кормилицей" Европы
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Кремль отвергает обвинения Эрдогана в нарушении соглашений по Сирии
Экс-глава Минюста назначен полпредом президента в Конституционном суде
Пчелы на крыше Нотр-Дама пережили пожар и продолжают производить мед
Путин обсудил с Совбезом меры по сдерживанию коронавируса
Эксперты назвали бесполезной остановку поставок смартфонов из Китая
Зеленский предложил Помпео создать в Госдепе США должность спецпредставителя по Донбассу и Крыму
Меркель обсудила с Путиным по телефону Украину и "сделку века" США
В Италии на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса
"За высказывания про Крым": Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Песков: Инвестфорум в Сочи под вопросом из-за коронавируса
В украинском «Нафтогазе» повысили тарифы на транзит российского газа
В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента
«Не будем стесняться»: Эрдоган рассказал, при каких условиях возобновит военную операцию в Сирии
Песков: Угроза завоза нового коронавируса в Россию существует
В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса
Главный врач Великобритании подтвердил два случая коронавируса в стране
Во Франции разработали тест на «китайский» коронавирус 2019 года
В России предложили ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД