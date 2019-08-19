Поклонники оскорбили дочь Веры Глаголевой

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой столкнулись с резкой реакцией общественности. Спустя два года после смерти скончавшейся от рака звезды на ее могиле появилась белая беседка со стеклянной крышей, скамейкой и креслом. Но конструкция вызвала недоумение у публики, которая, не скрывая эмоций, буквально завалила Анну Нахапетову оскорбительными комментариями, нелицеприятными высказываниями и вопросами о том, когда же появится памятник.

Старшая наследница Веры Глаголевой ответила на претензии поклонников, которые в штыки приняли архитектурное решение. "Это, наверное, своеобразный ответ всем тем, кто спрашивал меня про памятник, порой в оскорбительной форме. И, может быть, хоть на чуть-чуть, вам станет стыдно", - начала свой монолог Анна Нахапетова.

anahapetova И о вчерашнем дне...

Девушка привела в блоге слова подруги мамы - Ларисы Усовой. "Моей прекрасной подруги Веры Глаголевой не стало два года назад. Она была еще такой молодой... Какая же это была трагедия для всех! Не только для семьи... Вчера над могилой Веры Глаголевой появился памятник. Увидев это чудо, я почти заплакала. Не знаю, кто автор, но лучшего невозможно было придумать. Чудесная белая, абсолютно тургеневская беседка, внутри которой скамейка, на которую можно присесть, и кресло из металла, на котором лежат белая книга и шаль. И книга, и шаль тоже из металла, но поверить в это невозможно. Особенно шаль - такое ощущение, что, прикоснувшись к материи, можно почувствовать тепло... Эту беседку сделал человек или люди, которые очень любили и понимали Веру. Они, несомненно, обладают большим художественным вкусом, потому что часто над могилами появляются чудовищные, дорогие на вид сооружения, сделанные, конечно, по любви, но вот без этого самого вкуса...".

Спустя два года после смерти Веры Глаголевой на ее могиле появилась белая беседка Фото: www.instagram.com/anahapetova/

Позже Анна сказала, что проект беседки и внутреннего убранства придумала ее сестра Маша.

"Эту беседку сделал человек или люди, которые очень любили и понимали Веру," - говорят близкие Фото: www.instagram.com/anahapetova/

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в возрасте 61 года. Медики диагностировали у знаменитости онкологическое заболевание.

От первого мужа Родиона Нахапетова актриса родила старших дочерей - Анну и Марию. В отношениях с предпринимателем Кириллом Шубским на свет появилась Анастасия. Старшая наследница актрисы танцует в Большом театре и снимается в кино. У Марии также есть актерский опыт. Она сыграла в картине своего отца "Заражение". Что касается Насти, то она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, а через год после смерти мамы родила сына Сергея.