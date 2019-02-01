2019-02-01T18:52:30+03:00
Звезды

"Какие красавицы!": редкое фото Гузеевой и Глаголевой

Снимок вызвал большой эмоциональный отклик
Ольга ЛИБГАРДТ
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Известная актриса Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 годаИзвестная актриса Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 годаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Лариса Гузеева показала редкую фотографию, на которой она запечатлена вместе с Верой Глаголевой и Тамарой Акуловой. На опубликованном снимке актрисы выглядят потрясающе.

Звезда программы "Давай поженимся!" выставила снимок в память о Вере Глаголевой, которой 31 января исполнилось бы 63 года. Лариса Гузеева, Вера Глаголева и Тамара Акулова сыграли главные роли в фильме "Наследницы". "Благодарю тебя, что по Судьбе прошла. День Рождения Веры. Верочки. Все помню", - подписала снимок Гузеева.

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Лариса Гузеева показала редкую фотографию, на которой запечатленас Верой Глаголевой и Тамарой Акуловой
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Фотография вызвала большой эмоциональный отклик. Подписчики не могут поверить, как роскошно Гузеева выглядит в 40 лет. Впрочем, море восторженных откликов фолловеры посвятили Вере Глаголевой и Тамаре Акулововй. "Какие красавицы!", "Мои любимые актрисы!", "Вот это красавицы! Все естественные! Природная красота! Такой троицы сейчас из современных не найдешь"", "Красивые! Помним Веру! Браво!", "Это шедевр", "Какое многогранное фото! Ярко подчеркнут характер каждой!", "Богини нашего кино. Вам нет равных!".

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Дочери почтили память Веры Глаголевой
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Ранее дочери Веры Глаголевой тоже почтили память своей мамы. Анна Нахапетова разместила несколько старых черно-белых фотографий, на которых артистка позирует вместе с детьми. "Мы вместе, и ты была бы счастлива. Спасибо за нас… С днем рождения, мама! Мы скучаем… очень", - написала она. Настя Шубская опубликовала фото и подписала его: "Нам всем очень тебя не хватает".

Известная актриса Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в немецкой клинике. Причиной смерти стал рак желудка. Похороны Веры Глаголевой прошли на Троекуровском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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