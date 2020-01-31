Британия уходит из ЕС под песни, пляски, крики «yes»!

Вроде праздник, но немножко грустно: эта ночь в ЕС будет для Великобритании последней. Вернее, даже не ночь, а полночи: часы будут спроецированы на стену офиса премьер-министра и последние в Евросоюзе минуты – в 23-00 - в прямом эфире увидят все. Невероятное по масштабам огненное шоу готовится в Ромфорде, у дома Маргарет Тэтчер - штаб-квартире партии консерваторов. В Лондоне на Даунинг Стрит к народу обратится Борис Джонсон. Залпы фейерверков потонут в восторженных криках зевак.

Будет весело...

Но не всем. Еще днем Парламентскую площадь начало накрывать волнами: сначала полиции, затем британского спецназа, который затаился на прилегающих улицах, потом журналистов из всех без исключения телеканалов мира. Наконец, примерно в полдень, подтянулись и митингующие. Их было немного: чего митинговать-то, если все уже решено? Победившие – типа разодетого как клоуна чернокожего Йозефа из Ганы, который прожил в Великобритании 26 лет и без сомнения украсит обложки завтрашних газет – собирали свои потенциальные «лайки», но ничего умного, кроме того, что «Британская экономика – это пятая экономика мира и поэтому все будет хорошо» - сказать в интервью не могли.

Сторонники Британии в составе ЕС кутались от ветра с плакатами "Мы вернёмся".Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Проигравшие, зябко кутавшиеся в неактуальные ныне флаги ЕС, смотрелись трогательно. «Мы вернемся!» было написано на самодельном плакате с одинокой подвядшей желтой звездочкой.

- Что не так? – спросила я у студентки Люси Диксон. Нос ее был грустно опущен вниз, а на табличке было начертано: «Брекзит разбил мое сердце и разрушил будущее».

- Я учусь в туристическом колледже, - объяснила она. - И для меня важна свобода передвижения. Получается, я теперь не смогу поехать работать в страны Евросоюза.

Получается, да…

- Масса вопросов до сих пор не решены, - подхватила разговор ее единомышленница Кристина – адвокат, которая борется за права женщин. - Что будет, например, с нашей медициной? Брекзит убил справедливость. Говоря о его причинах, многие рассуждали в основном о мигрантах. А дело не в этом: мы были едины с Европой несколько послевоенных десятилетий. То есть, мы разбили сейчас нечто большее, чем просто членство Британии в ЕС.

"Байкеры за брэксит".Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Примерно об этом же сказал в мини-интервью и бывший член Британского парламента, ныне – основатель движения «Новые европейцы» Роджер Кэсэл (Casale). Интересно, что он поднял вопрос о «зависших» в Британии почти полуторе миллионах граждан ЕС, которые доселе могли въезжать сюда свободно, работать без получения специальных разрешений и демпинговать на рынке труда. «Статус их не определен. Им до сих пор никто не сказал, что делать дальше: уезжать обратно? Массово получать виды на жительство? Присягать королеве?». Удивительно: во время самого Брекзита три с половиной года назад мне приходилось слушать совсем другие речи: иностранные рабочие из Восточной Европы были тогда главным раздражителем, «детонатором» референдума о выходе из ЕС. Теперь же в качестве основной причины, почему Британия после 47 лет членства в Европейском Союзе решилась вдруг на столь экстравагантный шаг, называют совсем другое: диктат Брюсселя.

Бывший член Британского парламента, ныне – основатель движения «Новые европейцы» Роджер Кэсэл.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

«Мы хотим жить по своим законам», - вот фраза, которая в этом повороте истории является ключевой и которую чаще всего можно было услышать вчера и сегодня на лондонских улицах.

Проблем, с которыми столкнутся британцы уже завтра, будет множество: это и амбиции Шотландии, которая не упустит момент урвать через внезапно открывшееся «окно возможностей» свой кусок, и урезанный почти до нуля экономический рынок (пока договоры о свободной торговле заключены у Британии только с Японией и Канадой), и масса прочих, о которых британцы, романтично проголосовавшие за Брекзит, до сих пор даже не помышляют. Все это будет завтра.

А сегодня, какой-никакой, но праздник. Хотя и с насморком, и слезами на глазах.

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