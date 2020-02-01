Анекдоты: В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот и доктор
Врачи-психиатры обращаются к больным только на вы, потому что неизвестно, сколько их там у каждого.
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Маршрутка - единственное место в России, где финансовый поток может пройти трех и более посредников и никто не возьмет откат.
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- А мы вчера бабушке дрова накололи!
- Что, тимуровцы?
- Не-а, татуировщики.
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Открыл йогурт и выбросил крышечку, не облизав. Вот такой я урод.
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Читал внучке сказку о рыбаке и рыбке. Ребенок спросил:
- А почему он другую бабку у рыбки не попросил?
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Фразу «40% аварий происходит по вине нетрезвых водителей» следует читать: «60% аварий происходит по вине трезвых водителей».
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Одна блондинка спрашивает другую:
- О чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю о том, что как-то раз встречу фею, которая подарит мне сто тысяч долларов.
- А почему не миллион?
- Ну миллион - это нереально.
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В Одессе:
- Моня, такая беда! У меня дядя умер, не одолжишь-таки мне черный костюм? Помню, у тебя был такой.
- Конечно, без проблем.
Проходит месяц. Встречаются.
- Ты мне костюм когда вернешь?
- Так я ж тебе говорю, у меня дядя умер. Так в нем и схоронили.
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Самое большое преимущество любовницы заключается в том, что с ней можно поговорить о недостатках жены. Попробуйте поговорить с женой о недостатках любовницы.
ИСТОЧНИК KP.RU