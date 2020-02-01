Анекдоты: В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот и доктор

Врачи-психиатры обращаются к больным только на вы, потому что неизвестно, сколько их там у каждого.

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Маршрутка - единственное место в России, где финансовый поток может пройти трех и более посредников и никто не возьмет откат.

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- А мы вчера бабушке дрова накололи!

- Что, тимуровцы?

- Не-а, татуировщики.

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Открыл йогурт и выбросил крышечку, не облизав. Вот такой я урод.

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Читал внучке сказку о рыбаке и рыбке. Ребенок спросил:

- А почему он другую бабку у рыбки не попросил?

***

Фразу «40% аварий происходит по вине нетрезвых водителей» следует читать: «60% аварий происходит по вине трезвых водителей».

***

Одна блондинка спрашивает другую:

- О чем ты мечтаешь?

- Я мечтаю о том, что как-то раз встречу фею, которая подарит мне сто тысяч долларов.

- А почему не миллион?

- Ну миллион - это нереально.

***

В Одессе:

- Моня, такая беда! У меня дядя умер, не одолжишь-таки мне черный костюм? Помню, у тебя был такой.

- Конечно, без проблем.

Проходит месяц. Встречаются.

- Ты мне костюм когда вернешь?

- Так я ж тебе говорю, у меня дядя умер. Так в нем и схоронили.

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Самое большое преимущество любовницы заключается в том, что с ней можно поговорить о недостатках жены. Попробуйте поговорить с женой о недостатках любовницы.