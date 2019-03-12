Дочки Джоли становятся мальчиками

Анджелина Джоли в последнее время часто появляется на публике вместе с детьми. Вот и в этот раз многодетная мама вышла в свет с наследниками.

Звездное семейство, а точнее большая его часть, побывало на премьере фильма "Дамбо". Джоли вывела в свет 10-летних близнецов Вивьен и Нокс, 12-летнюю Шайло и 14-летнюю Захару. А вот старшенькие - 15-летний Пакс и 17-летний Мэддокс не появились на показе с семьей. Видимо, подростки не захотели смотреть сказка о цирковом слоненке от Тима Бертона.

Анджелина Джоли с детьми Шайло, Захарой, Вивьен и Ноксом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

44-летняя Джоли, как всегда, выглядела прекрасно. Кинозвезда облачилась в белое платье из органзы от Atelier Versace. Энджи в этом наряде была похожа древнегреческую богиню. Стилисты не стали делать у нее на голове канделябры и обеспечили звезде максимально натуральный макияж. Образ довершали небольшие бриллиантовые серьги.

redcarpetmood В дочках Джоли трудно распознать девочек

В то время как ее дети 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс выбрали более сдержанные наряды. Стоит подчеркнуть, что наследники выглядели взрослыми и счастливыми.

При этом девочки в звездном семействе все больше и больше становятся похожими на мальчиков. Поклонники актрисы всегда обращают внимание на то, как одеваются ее дочери. Из них только одна, приемная Захара, любит платья и неизменно выбирает женственные наряды. Биологические же дочки Джоли предпочитают мальчиковую одежду. На этот раз в нее облачилась не только Шайло. Пример с сестры взяла и Вивьен.

А ведь еще недавно Анджелина рассказывала про свою младшую дочь в интервью: "Вивьен - такая девочка-девочка: обожает платьица, красивые наряды, она самая женственная в нашей семье, робкая и застенчивая". Но теперь все изменилось. Вслед за старшей сестрой Шайло, с трех лет утверждающей, что ее зовут Джон, и что она - мальчик, крошка Вивьен тоже перестала чувствовать свою принадлежность к женскому полу. Сначала она прекратила носить платья. Затем обрезала свои роскошные белокурые локоны.

Саму звезду это не смущает. В одном из интервью она как-то призналась: "Мы все свободны. Любой может надеть платье и сделать макияж".

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