"Да не держим мы никого в заложниках!": Оскар Кучера сделал заявление о скандальном эфире с дочерью Успенской

Семейный скандал королевы шансона с дочерью, 30-летней Татьяной Плаксиной, стал достоянием публики еще до выхода в эфир так-шоу «Звезды сошлись». Напомним, в этой программе дочь Любови Успенской раскрыла страшные подробности их отношений: якобы звезда всю жизнь тиранит единственную наследницу, не дает ей работать и развиваться, а кроме того — подсадила на запрещенные препараты и не раз насильно упекала в психушку. Едва анонсы программы вышли в свет, Успенская и Плаксина поспешили оправдаться: мол, все это Татьяна наговорила под давлением. Более того, певица уверена, что дочь «удерживали в заложниках» и гипнотизировали, чтобы добиться громких признаний. А обещали девушке якобы совсем другой эфир — о ее творчестве, картинах и песнях…

Сама Любовь Залмановна сейчас недоступна: после скандала звезда отключила телефон, опасаясь, что ее комментарии могут неверно истолковать. Не отвечает и ведущая шоу Лера Кудрявцева. Тем временем, ее коллега Оскар Кучера рассказал «КП» подробности съемок.

- Татьяна сама к нам пришла, никто ее не держал - все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках, - опроверг все домыслы актер и телеведущий. - Я узнал, что у нас будет такая передача и такая тема, уже когда появился в студии. До меня, так же как и до Леры, заранее эту информацию не довели. Пришел, загримировался — и за 10 минут до выхода услышал, кто у нас будет в гостях.

Как ведущий могу сказать, что человек пришел сам и искал поддержки. Не все гости поверили ей и, скажу честно, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно.

- Вам Успенская звонила после эфира?

- Нет, не звонила. А чего мне звонить, я же просто ведущий этой передачи. Если у Любы есть какая-то претензия к нам, то это бессмысленно. Потому как мы с Лерой были максимально тактичны и не позволяли себе грубостей и гадостей. Мы задаем вопросы и получаем на них ответы. Не более того.

- Какое впечатление Татьяна произвела на вас за кадром?

- Я не видел ее за кадром, только в студии. При этом я не видел ни одного человека, который мог бы ее держать. Наша передача хотела помочь ей сделать зубы, сделать лицо после травмы. Мы нашли хирурга, который согласился все это сделать — канал и передача «Звезды сошлись» готовы все оплатить.

- Как вы с Татьяной расстались, без претензий и недовольства с ее стороны?

- Как только выключились камеры, мы с Лерой вышли из студии — мы всегда выходим сразу, после любой передачи. Пошли в свои гримерные, а когда вернулись на площадку, чтобы прописать рекламу, анонсы и прочее, никого уже не было.

- А ваши редакторы в рамках передачи пытались связаться с Любовью Успенской?

- Не знаю, меня не посвящали в детали.

Между тем, сама Успенская намерена судиться с телеканалом. По словам ее адвоката Александра Бенхина, сотрудники ток-шоу воспользовались беспомощным состоянием Татьяны, у которой диагностирован «хронический шизофреноподобный психоз».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угрожала санитарами и начинала душить: дочь перестала скрывать правду об отношениях с Успенской

Татьяна Плаксина долго молчала и терпела, но теперь нашла в себе силы рассказать о своей боли (подробности)

"Не трогай! Нет! Они меня силой берут": дочь Успенской затолкали в машину и увезли к маме

Татьяна Плаксина ушла из дома с одним рюкзачком (подробности)

"Удерживали ее в гостиницах, прятали": у дочери Успенской диагностировали хронический шизофреноподобный психоз

Скандальные откровения Татьяны Плаксиной получили неожиданное продолжение (подробности)