"Не трогай! Нет! Они меня силой берут": дочь Успенской затолкали в машину и увезли к маме

Светская тусовка в шоке - дочь Любови Успенской потрясла откровениями о жизни со звездной родительницей. Татьяна Плаксина заявила о том, что мать ей угрожала, душила и запирать в комнате. Сама королева шансона не раз рассказывала, что усиленно пыталась помочь своему единственному ребенку, поэтому отправляла дочь в лучшие больницы по всему миру.

Татьяна Плаксина полтора года назад сильно разбила лицо в Коста-Рике. Теперь девушка мечтает только об одном - вернуть былую красоту. Ей нужно вставить семь зубов и пять имплантов. Дочь Любови Успенской не может есть жесткую пищу и чистить зубы. Врачи говорят, что травма была очень серьезная. За все процедуры и операции Плаксиной придется заплатить до миллиона рублей. Такие цифры были озвучены в эфире программы "Звезды сошлись".

Однако, где сможет взять такие деньги Плаксина, одному Богу известно. 30-летняя девушка не работала ни одного дня. Татьяна коротала дни и ночи за книгами, играла на гитаре и фортепиано, много путешествовала, учила иностранные языки и писала картины. Все ее начинания поддерживала мать.

По слухам, Успенская платила по два миллиона рублей за каждый год обучения наследницы в Америке. Девушка поступила на факультет журналистики. Но, не доучившись два года, вернулась в Россию. Она пыталась продать свои картины и переносила рисунки на ткани. Дочь артистки также бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.

А с недавних пор Плаксина разругалась с Успенской и ушла из дома с одним рюкзачком. "Я с рюкзаком, у меня не было дорогих вещей, она все спрятала. Браслет мне подарили на день рождения - она его спрятала. Шубу…", - поведала Плаксина.

Перед тем, как покинуть дом матери, она умоляла отца Александра Плаксина, который живет в Америке, спасти ее. Но тот сообщил дочери, что ничем помочь не может. Татьяна призналась, что жаловалась отцу на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть.

"На многочисленные мои просьбы и крики о помощи он никак не отреагировал. Я вообще не думаю о деньгах. Не потому что они не нужны, а потому что я знаю, как себя обеспечить своими способностями - своей музыкой, своей живописью...", - уверена она.

Татьяна прописана в доме матери, своей недвижимости у нее нет. Поэтому сейчас дочь певицы живет у друзей.

Однако на днях подруга Плаксиной передала светским хроникерам запись, на которой слышно, как Таня визжит в тот момент, как неизвестные мужчины заталкивают ее в машину и увозят. Шокирующие кадры показали в эфире программы "Ты не поверишь!".

"Не трогай! Нет! Они меня силой берут. Алина! Алина!" , - зовет Плаксина на помощь подругу.

Спустя какое-то время голос неизвестного мужчины попытался успокоить Таню: "Какая Алина? Я от твоей мамы. Ты поговори с мамой. Мы к маме тебя везем". На это девушка смогла вымолвить лишь: "Я не хочу!".

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