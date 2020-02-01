Угрожала санитарами и начинала душить: дочь перестала скрывать правду об отношениях с Успенской

Любовь Успенская знаменита на весь мир как исполнительница шансона. Певица пользуется бешеной популярностью как в России, так и за границей. 65-летняя звезда роскошно выглядит. Ее фигуре могут позавидовать молоденькие девочки - дерзкие мини, глубокое декольте, высокие каблуки давно стали неотъемлемой частью гардероба эффектной артистки.

Люба Успенская еще и счастливая мама. Она не раз признавалась, что единственная дочь Татьяна Плаксина является смыслом ее жизни. Ради наследницы она готова на все. Однако на днях Таня поделилась откровением.

Любовь Успенская всегда с трепетом говорит о дочери Татьяне Плаксиной. Однако, как оказалось, отношения матери с наследницей далеки от идеала.

Девушка решилась раскрыть правду о жизни с родительницей. И она оказалась по-настоящему шокирующей. 30-летняя дочь знаменитости призналась, что долго молчала и терпела, но теперь нашла в себе силы рассказать о том, какая на самом деле ее мать.

"Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире передачи "Звезды сошлись" Плаксина. По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

uspenskayalubov_official Татьяна Плаксина недавно отметила 30-летие

Откровение Тани произвело эффект разорвавшейся бомбы. Гости студии и ведущие шоу выяснили, что звездная родительница отправила девушку в клинику для душевнобольных, которая находится в Коста-Рике. Мать пыталась лечить Плаксину от наркотической зависимости. При этом сама Успенская якобы тоже могла принимать запрещенные препараты. А в марте 2019 года Татьяну видели в центре наркозависимых на Самуи.

По странному стечению обстоятельств признание Татьяны прозвучало через несколько дней после того, как ее мать рассказала о нестабильном психическом состоянии наследницы. "Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата", - делилась артистка с kp.ru.

Она отметила, что ей больно говорить об этом. А все, о чем она мечтает, - чтобы состояние ее дочери стабилизировалось. "Я поделилась своей болью, потому что не могу больше молчать", - резюмировала Успенская.

Отметим, Любовь Успенская при любой возможности все свое свободное время проводит подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона. Теперь певица буквально разрывается между работой и ребенком. Но бросить концертную деятельность она не может - ее график расписан на месяцы вперед.