Китайские шпионы отправляли посылки с образцами коронавируса из Канады

Вспышка эпидемии нового штамма коронавируса 2019-ncoV породила несчетное число мифов. Общественность уверена, что китайские власти занижают количество инфицированных и погибших. На данный момент цифры таковы: 171 человек скончался, почти 8200 человек считаются заразившимися.

Китайские власти надеются, что пик эпидемии придется на 7-8 февраля. После этого рост числа заболевших должен прекратиться и даже пойти на спад.

Но пока это не произошло, мир продолжает гадать и строить теории вокруг возникновения коронавируса в Китае. «КП» представляет самые громкие слухи о смертельной инфекции, которые пока не нашли подтверждения.

СЛУХ №1: ВИНОВАТА ЛАБОРАТОРИЯ

Сразу после того, как столица провинции Хубэй, Ухань, была закрыта на карантин из-за свирепствующего коронавируса, пресса вспомнила о местной биолаборатории. Уханьский институт вирусологии при Академии наук Китая был открыт в январе 2018 года.

Лаборатории был присвоен высший - четвертый - уровень безопасности. Ее специалисты работали с самыми опасными патогенами, которые являются возбудителями смертельных заболеваний, например, вирусом Эбола и геморрагической лихорадкой Крым-Конго.

Помимо этого, вспомнили и о том, в лаборатории еще в 2018 году проводили исследования коронавируса, переносчиком которого являются летучие мыши. Правда, не уточнялось о каком штамме идет речь. Всего известно 40 видов.

Тогда исследовательская группа во главе с научным сотрудником Чжоу Пэном пыталась установить: каким образом летучие мыши переносят вирус, не болея, и можно ли «научить» организм человека сопротивляться этой инфекции.

Опасный коронавирус обрастает слухами каждый день.Фото: REUTERS

Опыты ставили на поросятах. Изучаемый штамм коронавируса вызывал у них сильную диарею, которая приводила к летальному исходу. Свои заключения и наблюдения Чжоу Пэн опубликовал тогда в научном журнале Nature.

Но, видимо, продолжаемые опыты в определенный момент вышли из-под контроля. В сети появилось сообщение, что среди первых зараженных новым штаммом коронавируса были сотрудники Уханьского института вирусологии — научная группа Чжоу Пэна фактически в полном составе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756576" frameborder="0"></iframe> Что происходит в китайском городе, блокированном из-за вируса.

СЛУХ №2: БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ КИТАЯ

Сенсационное заявление сделал бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам. Он сам дипломированный вирусолог, и долгие годы посвятил изучению Китая и его оборонного потенциала.

Шохам рассказал, что более 40 предприятий и научно-исследовательских институтов Китая являются участниками госпрограммы по разработке биологического оружия. В том числе, и Уханьский институт вирусологии.

- В институте содержалось несколько видов коронавирусов, в том числе и САРС (вирус атипичной пневмонии, который бушевал в 2002-2003 годах). Доподлинно известно, что САРС был включен в китайскую программу по созданию биологического оружия. Образцы содержались в нескольких научных лабораториях Китая, - сказал Шохам.

Программа по подготовке к биологической войны в Китае находится на высоком уровне. На вооружении уже имеется целый спектр боеприпасов, которые могут быть начинены биологическими или химическими агентами, воздушные бомбы и специальные аэрозольные установки для самолетов.

Более того, в последние годы власти Китая назвали биологию приоритетной наукой. Делается ставка на исследования в области нейробиологии, генетики, созданию искусственного интеллекта, редактировании гена человека.

Не исключено, что испытания по созданию биологического оружия, которые проводились в Уханьской лаборатории, могли закончиться провалом. И ошибка одного инженера обернулась пандемией, грозящей всему миру.

Китайские власти надеются, что пик эпидемии придется на 7-8 февраля.Фото: REUTERS

СЛУХ №3: КИТАЙСКИЕ ШПИОНЫ

Индийский научный журнал Great Game India опубликовал материал, напоминающий сценарий шпионского боевика.

Впервые ученые узнали о штамме коронавируса 2019-ncoV в 2012 году. Первым заболевшим оказался житель Саудовской Аравии. Образцы были доставлены в Канадскую национальную лабораторию микробиологии, где ученые и приступили к установке возбудителя: кто из животных мог быть переносчиком заразы. Канадский центр считается ведущим в области изучения мутаций коронавирусов.

Но в марте 2019 года канадская полиция задержала на таможне подозрительную посылку. В ней оказались... образцы смертоносных вирусов. Пунктом назначения был указан Китай. Кто-то целенаправленно отсылал для изучения штаммы различных инфекций. Полиции не составило труда найти виновных.

Отправителями оказалась семейная пара китайских вирусологов, работавшая в канадской лаборатории. Власти Канады заподозрили Сянго Цю и Кединг Ченг в шпионаже в пользу Китая и арестовали их.

Во время расследования выяснилось, что в канадской биолаборатории проходили стажировку китайские студенты из научных институтов, которые входят в госпрограмму по созданию биологического оружия. Это Институт военной ветеринарии в Чанчуне, Центр по контролю и профилактике заболеваний в Чэнду, Уханьский институт вирусологии в Ухане и Институт микробиологии в Пекине. Все эти центры сотрудничали с Сянго Цю.

Власти Канады полагают, что образцы вирусов и разработанные противоядия утекали в Поднебесную на протяжении 12 лет — с 2006 по 2018 года. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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