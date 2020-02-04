Лера Кудрявцева попросила прощения у Любови Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Лера Кудрявцева попросила прощения у Любови Успенской за эфир программы "Звезды сошлись"с участием дочери певицы Татьяны Плаксиной. В эфире шоу, которое ведет Лера, Татьяна обвинила звездную родительницу в жестоком обращении: якобы та запирала ее и душила. Успенская настаивает: продюсеры шоу воспользовались беспомощным состоянием девушки и ее психической нестабильностью. Кудрявцева много лет дружит с королевой шансона, и эта история глубоко задела ее. Телеведущая уже принесла свои извинения артистке и рассказала, что не знала о готовящейся передаче. По словам источника из окружения Кудрявцевой, она сама узнала, что в студии появится дочь Успенской, за пять минут до начала шоу.

- Лера поклялась, что была не в курсе, - рассказал знакомый телеведущей «СтарХиту». - У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной.

То, что они с Кудрявцевой были не в курсе подробностей готовящегося эфира, ранее в интервью "КП" подтвердил и соведущий Леры Оскар Кучера.

- Татьяна сама к нам пришла, никто ее не держал - все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках, - рассказал Кучера. - Я узнал, что у нас будет такая передача и такая тема, уже когда появился в студии. До меня, так же как и до Леры, заранее эту информацию не довели. Пришел, загримировался — и за 10 минут до выхода услышал, кто у нас будет в гостях.

По словам Оскара Кучеры, они с Лерой узнали о том, что в студии появится дочь Успенской, за несколько минут до эфира. Фото: Инстаграм.

По словам Кучеры, они с Кудрявцевой не позволили себе никаких нелицеприятных слов в адрес Татьяны и ее матери.

- Мы с Лерой были максимально тактичны и не позволяли себе грубостей и гадостей. Мы задаем вопросы и получаем на них ответы. Не более того, - подчеркнул телеведущий.

Успенская простила подругу, а вот создателей шоу обещает привлечь к ответственности. Певица наняла адвоката, который, по ее словам, будет представлять ее интересы.

- Я шокирована рекламой на канале, где меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! – возмущалась Любовь Залмановна сразу после скандального эфира. - Эта девочка всегда была и есть для меня человеком с глубоким мышлением — тонким, чувствительным, талантливым, способным, умеющим выражать свои мысли. А на экране я увидела... не свою дочь. Она говорила такие вещи... Никогда бы не подумала, что она может такое говорить.

Сама Татьяна тоже глубоко раскаивается в содеянном и уже публично попросила прощения у мамы. Дочь певицы опубликовала обращение на своей странице в Инстаграме, в котором умоляет Успенскую простить ее.

- Дорогая мама. Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней, - написала Татьяна в соцсети. - Сожалею о том что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались.

По мнению адвоката Успенской, Татьяне, скорее всего, придется пройти медицинскую экспертизу, которая должна показать, что дочь певицы во время эфира не могла отвечать за свои слова. Ранее медики уже поставили 30-летней Плаксиной диагноз « хронический шизофреноподобный психоз». Состояние девушки ухудшилось после травмы, полученной во время ДТП в Коста-Рике. В прошлом году Татьяна упала с мопеда и сильно ударилась головой. Девушка сломала челюсть и лишилась пяти зубов. Любовь Успенская оплатила дочери дорогостоящее лечение и операции.