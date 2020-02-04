"Я на коленях перед тобой до конца своих дней": дочь молит Успенскую о прощении

Единственная дочь Любови Успенской обратилась к своей маме. Татьяна Плаксина попросила у родительницы прощения, назвав свои скандальные откровения на всю страну минутой слабости. Виной всему девушка назвала свое состояние после жуткой аварии в Коста-Рике, в результате которой она неудачно упала, ударившись лицом об асфальт.

"Дорогая мама. Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались", - обратилась Татьяна Плаксина к родительнице в блоге.

Единственная дочь Любови Успенской написала проникновенный пост ранним утром. Она поблагодарила за помощь Андрея Малахова, а также частного детектива, которого, судя по всему, наняла для поиска наследницы королева шансона. Именно он и вернул Татьяну домой.

"Андрюша Малахов помог восстановить гармонию в нашей семье. Не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости", - подчеркнула Плаксина.

pacha_tati Дорогая мама. Прости за глупость

В комментариях подписчики стали спрашивать, что же на самом деле произошло между дочкой и звездной мамой. На что Таня ответила: "У меня была минута слабости, как у любого человека страдающего пост травматическим синдромом впоследствии страшной аварии, которая изменила внешность и голос. А я думаю любая девушка - да пусть мужчина - меня поймут".

Напомним, в эфире передачи "Звезды сошлись" Татьяна Плаксина решилась раскрыть правду о жизни с Любовью Успенской. 30-летняя дочь знаменитости призналась, что долго молчала и терпела, но больше у нее нет сил. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире наследница. По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

Откровение Тани произвело эффект разорвавшейся бомбы. Гости студии и ведущие шоу выяснили, что звездная родительница отправила девушку в клинику для душевнобольных, которая находится в Коста-Рике. Мать также пыталась лечить Плаксину от наркотической зависимости. В марте 2019 года Татьяну видели в центре наркозависимых на Самуи.

Сама Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы и буквально взяли Татьяну в заложницы. "Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком тонким, чувствительным, талантливым... А на экране я увидела... не свою дочь. Никогда бы не подумала, что она может такое говорить", - поведала Любовь Залмановна.

При этом артистка не скрывает, что действительно повздорила с Таней. Говорит, это была обычная ссора, которая могла случиться в каждой семье. Плаксина от расстройств даже ушла из дома. А ночью не вернулась, тогда-то у Успенской и екнуло сердце. Она поняла, что с девушкой что-то не так.

Певица не могла дозвониться до дочки и не знала, где та находиться. "Я жила в этом аду три дня. Они отобрали у нее телефоны, удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, запирала на ключ, грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни", - констатировала Любовь.

Она поддерживала все начинания наследницы. По слухам, Успенская платила по два миллиона рублей за каждый год обучения Татьяны в Америке. Девушка поступила на факультет журналистики. Но не доучилась. Она пыталась продать свои картины и переносила рисунки на ткани. Дочь артистки также бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела. А потом произошла авария.

Отметим, Любовь Успенская при любой возможности все свое свободное время проводит подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона. Теперь певица буквально разрывается между работой и ребенком. Но бросить концертную деятельность она не может - ее график расписан на месяцы вперед.

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