2020-02-04T17:57:25+03:00
Экономика

Эксперт: в ситуации с коронавирусом виноваты китайская медицина и особенности китайского государственного управления

Глава одного из крупнейших российских поставщиков китайской электроники объясняет, что привело к эпидемии и чем это опасно для экономики
Владимир ПЕРЕКРЕСТВладимир НИКОЛАЕВ
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Фото: REUTERS
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Ряд отечественных компаний уже заявил о приостановке поставок товаров из Китая на российские прилавки — в первую очередь, это касается продовольствия и упаковки для пищевых продуктов. Как выяснилось, в Китае временно прекращена и отгрузка на экспорт электроники и бытовой техники. О том, долго ли продлится запрет, какое влияние он оказывает на мировую экономику что вообще привело к такому широкому распространению коронавируса, в эксклюзивном интервью КП рассказывает Дмитрий Алексеев, член политсовета Владивостокского отделения «Партии Роста», руководитель и основатель компании DNS, одной из крупнейших в России на рынке бытовой электроники. Головной офис компании находится во Владивостоке, Алексеев часто бывает в Китае, так что знает страну не понаслышке.

- То, что происходит - результат определенных особенностей китайского здравоохранения и китайского государственного управления. Во-первых, в Китае нет массового бесплатного медицинского обслуживания. Как бы мы ни ругали нашу медицину, но у нас худо-бедно можно бесплатно вызвать врача на дом, получить больничный, прийти на бесплатный прием. В Китае этого нет. Вся медицина платная, местами - сильно платная. Поэтому люди предпочитают заниматься самолечением, и частенько обращаются к врачу слишком поздно. Во-вторых, китайские власти никогда не стремились к огласке чрезвычайных ситуаций. А когда люди не очень доверяют властям, на этом фоне очень легко распространяются панические настроения. Негативные ожидания множатся и расходятся, как круги по воде.

- Мировая экономика если не в панике, то в ситуации очень тревожного ожидания. Насколько оно оправдано?

- Хайп вокруг коронавируса, на мой взгляд, оказывает на экономику гораздо более сильное влияние, чем заслуживает. Мне кажется, что эта история похожа на гремевший когда-то птичий грипп. Много шуму, но ничего страшного. Китаю самоау неинтересно, чтобы их экономику трясло, да и на всем мире это отражается. В том числе и на России, конечно.

- Правильно, что мы практически закрыли границу?

- Закрытие границы – это неприятно, но лучше перебдеть, чем недобдеть, так что приходится это делать.

- А что будет на прилавках? Практически вся электроника и бытовая техника поставляются из Китая — теперь ничего не будет, надо срочно все сметать?

- Как известно, для борьбы с эпидемией Китай продлил новогодние каникулы на неделю, поэтому производство и поставки запустятся чуть позже. Это может сбить некоторые планы, но если это всего лишь на неделю, то потребители этого не заметят. А там будет видно. Но главное - чем быстрее будет сбита паника, тем лучше. Потери мировой экономики происходят сейчас из-за недостатка информационной открытости. Проще говоря, из-за излишней цензуры. Возник своеобразный «налог на недоверие», который не нужен никому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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