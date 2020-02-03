Российские магазины массово заменяют китайскую продукцию местной и европейской

Сосиски не во что завернуть

Вспышка эпидемии коронавируса в Китае, которую пока не удается взять под контроль, уже больно бьет по торговым операциям во всем мире. Причем речь идет, как об экспорте в Поднебесную (китайский спрос на нефть, например, за прошедшие 10 дней упал на 20%), так и об импорте китайских товаров.

- Мы на два месяца приостановили поставки из Китая упаковочного материала для мясных продуктов, - сообщила «КП» председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина. - Подчеркну, что инициатива исходила от китайской стороны, они поступили очень корректно - сами предложили эту меру в связи со сложившейся ситуацией угрозы коронавируса. В европейской части России доля китайской пищевой упаковки составляет примерно 10-12%, а за Уралом — до 40%. Будем переключаться на других поставщиков. На российских, а если говорить о продукции, которую в России не производят, это, например, оболочка для сосисок, то на поставщиков из Европы. У них цена на оболочку подороже примерно на 5%, но думаю, на стоимость конечного продукта это не повлияет.

Проблемы у Дальнего Востока

Торговая сеть «Магнит» в свою очередь заявила о приостановке поставок овощей и фруктов из Китая. Значительную долю в импорте составляли, например, яблоки.

Отказались на время от имбиря и чеснока из Поднебесной — об этом сообщили в пресс-службе X5 («Пятерочка», «Перекресток»).

Потребитель в европейской части изменений не заметит, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

- У федеральных торговых сетей очень широкая география поставок, - объясняет он. - И Китай не является основным поставщиком ни по одному направлению. Не проблема заменить китайские фрукты и овощи турецкими, израильскими или африканскими.

По-другому выглядит картина для Дальнего Востока.

- Для Амурской области и соседних ей регионов поставки из Китая - самые удобные. К тому же там почти нет федеральных сетей, которые легко могут перестроить логистику в случае форс-мажора. Поэтому там, действительно, могут возникнуть сложности с заводом некоторых продуктов и произойти повышение цен, - говорит Карпов.

Заказы приходят с опозданием

На торговой площадке AliExpress «КП» также сообщили о временной задержке поставок в Россию. Однако слово «коронавирус» в официальном комментарии не звучит.

- Из-за недавно объявленного продления китайского Нового года и связанных с ним каникул, некоторые заказы, которые размещены на AliExpress 20 января или позднее, могут быть обработаны и отправлены с задержкой, - сообщил официальный представитель AliExpress Антон Пантелеев. - Покупатель и продавец платформы могут согласовать между собой возможность отмены заказа.

Посылки из китайских интернет-магазинов и без вспышки коронавирусной инфекции доставлялись с задержкой из-за нового года по лунному календарю.Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на 3 февраля в мире было инфицировано коронавирусом 17324 человека, 362 человека умерло, 487 удалось вылечиться. Эпидемией охвачено 27 стран. В России выявлено 2 случая — оба у граждан КНР, откуда и распространяется эпидемия.

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