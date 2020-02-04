Доктор Мясников развенчивает мифы про коронавирус: Смертность ниже, чем принято думать

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Число заражённых и процент смертности толкуется нами неверно. Сегодня мы считаем процент смертности от количества зарегистрированных случаев и он получается около 3%.

На самом деле реальных случаев заражения в десятки раз больше: в статистику попадают лишь те, кто обратился в больницу за медицинской помощью. Те кто остался за пределами медицинского наблюдения со своим кашлем чиханием и соплями в статистику не попали. Да, заболеваемость многократно выше, но это соответственно значит, что истинная смертность многократно соответственно ниже, смерти все регистрируются и исследуются точно. Что будет дальше? Следующие 4 недели покажут.

Сценарий 1: Будет распространение до какого-то пика и потом все пойдёт на спад

Сценарий 2: рванет по всему Миру.

По моему мнению 99,9% за сценарий номер 1. Не потому что я оптимист, просто подобные эпидемии бывали, вирус, хоть и новый по названию, но на 70% по геному состоит из хорошо уже изученной разновидности короновируса, вызывавшего SARS (аббревиатура «тяжелой острой легочной недостаточности, вызванной вирусом») с 2002 года. Отсюда, кстати и подходы к лечению.

Врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЛЕЧЕНИЕ. Эффективных лекарств пока нет, вакцины нет. А что есть? Есть комбинированное лекарство изначально применявшиеся для лечения СПИДа, которое применялось в прошлую эпидемию SARS со сдержанным оптимизмом. Раз как-то помогало тогда, значит может помочь и сейчас против «брата» того короновируса образца 2002 года. Есть противовирусное лекарство, которым пытались лечить Эболу. Есть наконец Оселтамивир (Тамифлю), эффект то ли есть, то ли нет, но без серьезных побочных явлений. И наконец со времён борьбы с SARS остались разработки моноклональных антител к короновирусу. Тогда не пригодились - эпидемия сама сошла на нет - может попробовать теперь (напоминаю- новый вирус на 70% схож с предыдущим). То же относится и к вакцине. Разработки остались, в принципе срок ее создания - 3 месяца. Сегодня основное реальное лечение - симптоматическое, поддерживающее. Тем более, что те 25% больных из обратившихся в больницы, которые требуют в дальнейшем интенсивного наблюдения - почти исключительно пожилые люди с фоновыми хроническими заболеваниями

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Выявлять завозные случаи и изолировать до того, как пошло «вторичное» распространение. Изолировать настолько, пока больной не перестанет выделять вирус из носоглотки, с выделениями и тд. Даже если клинически он вполне уже здоров. Это все дело не населения, а организаторов здравоохранения и властей на местах. Наше дело- мыть руки и одевать маски.

А маски помогут? Нет. Но мы рекомендуем. А то: лекарств нет, вакцины нет, маски не помогают, сразу всем на ум придёт вопрос В. Соловьева, который он мне задал сегодня в прямом эфире: «а тогда зачем вы - врачи вообще нужны?!»

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