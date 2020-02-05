2020-02-05T13:57:38+03:00
Происшествия

"Пацану достовалось, а девочек - не бил, клянусь!": следствие настаивает на аресте отчима, издевавшегося над тремя детьми жены

Мурат Шхануков уверяет, что бил только пасынка, а двух дочерей жены, якобы и пальцем не трогал
Анастасия ВАРДАНЯН
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38-летнего Мурата Шханукова, грузчика "Ашана", подозревают в издевательствах над тремя детьми жены.38-летнего Мурата Шханукова, грузчика "Ашана", подозревают в издевательствах над тремя детьми жены.Фото: СОЦСЕТИ
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В среду, 5 февраля, Чертановский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователей об аресте 38-летнего Мурата Шханукова, грузчика "Ашана", которого подозревают в издевательствах над тремя детьми жены. Напомним, скандал разразился после того как в соцсетях появилось видео, на котором бородатый мужик, угрожая ударами, заставляет пятилетнего сына делать приседания.

Уже потом выяснилось, что за пару дней до этого мужчина выбил мальчику зуб. Об этом следователям рассказали старшие сестры мальчика. По их словам, отчим узнал , что брат выбросил недоеденный кусок мяса и стал окунать мальчика головой в мусорное ведро и бить. От одного из ударов ребенок потерял зуб.

Отчим, избивший своего пасынка, дает показания в СК.

Свою вину Мурат признан, но лишь частично.

- По его словам, он применял физическое насилие только к мальчику. При этом удары и прочие издевательства он называет своими личными методами воспитания, - сообщили "КП" собственные источники в следствии. - Из его показаний следует, что в воспитание сестер мальчика он никакого участия не принимал. Эта информация сейчас проверяется.

Мать детей, 28-летнюю продавца "Пятерочки" Риту Шханукову тоже опросили следователи. Женщина продолжает защищать мужа, за которого она вышла замуж уже имея твоих детей. Напомним, в Москву они переехали из Нальчика.

- Максимум, что он мог сделать, это дать по попе. Но за это разве можно судить, - возмутилась Рита Шханукова.

Возможно, уже сегодня в зале суда женщина расскажет о том насколько часто муж наказывал детей.

- Подозреваемый обвиняется в неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей . Продолжается расследование уголовного дела по статье 117 УК РФ , - сообщила "Комсомолке" Оксана Пищулина, помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Отчим издевался над пятилетним пасынком в Подмосковье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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