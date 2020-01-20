2020-01-20T16:05:01+03:00
Звезды

Бузова отметила 34-летие полностью обнаженной

Поющая ведущая прикрылась лишь пальмовым листом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка сняла шикарную виллу с собственным бассейном и видом на Андаманское мореАртистка сняла шикарную виллу с собственным бассейном и видом на Андаманское мореФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова встретила свое 34-летие в Таиланде. С первыми лучами солнца ее поздравил возлюбленный Давид Манукян. Молодой человек принес избраннице букет алых роз прямо в постель. Сама поющая ведущая тоже не забыла о себе любимой. Она отметила день рождения полностью обнаженной, назвав себя безупречной.

Ольга Бузова вместе с любовником Давидом Манукяном отдыхает на Пхукете. Артистка сняла шикарную виллу с собственным бассейном и видом на Андаманское море. Одна ночь в этом райском уголке в окружении тропического леса стоит от ста с лишним тысяч рублей. В честь Дня рождения знаменитость разместила в блоге весьма пикантную фотографию. Артистка предстала полностью обнаженной, кокетливо отставив бедро. Она стоит за пальмовым листом, который скрывает самые интимные части тела звезды.

"34 года - это про безусловную любовь к себе. Когда понимаешь, что природа создала тебе безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой и не стремишься кому-то что-то доказывать. Жизнь уже сама все доказала!". - подписала провокационный кадр Ольга.

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34 года - это про безусловную любовь к себе
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По ее словам, сейчас она просто кайфует от себя и реальности, которую сама себе создала. Знаменитость поблагодарила Вселенную за все хорошее и не забыла сказать теплые слова в адрес своих родителей: "Спасибо родителям за жизнь. Все, что я имею сейчас, - все благодаря вам".

Поклонники не стали скрывать своего восхищения от увиденного и засыпали Бузову комплиментами и добрыми пожеланиями. При этом многие ждали реакции бойфренда Оли на столь откровенный кадр. И Манукян не разочаровал. "Любимая, с днем рождения", - написал он.

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Первый поздравил!
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А потом опубликовал трогательное видео. Давид преподнес своей девушке шикарный букет. После чего парочка слилась в долгом и страстном поцелуе. "Первый поздравил", - гласит комментарий к ролику.

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С Днем рождения, Лель. Будь самой счастливой
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Стоит отметить, что не забыла о празднике своей любимки и родная сестра Оли. Аня Бузова разместила подборку совместных фотографий. "С Днем рождения, Лель. Будь самой счастливой", - обратилась она к сестре. Судя по всему, ссора между девушками, из-за которой они не общались год, осталась в прошлом.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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