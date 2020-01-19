"Поизгалялась над Крещением": после скандала с блокадниками Бузова вместо ледяной проруби окунулась в теплый бассейн

Не успели россияне успокоиться из-за скандальной выходки Ольги Бузовой, когда певица, сидя в купальнике за столом, облизывала тарелку со словами "Я блокадница", как артистка спровоцировала новый поток народного гнева. На этот раз возмутились истинно верующие граждане.

19 января весь православный мир отмечает один из главных праздников - Крещение Господне. Главной традицией Богоявления является погружение в ледяную прорубь и освящение воды. Православные верят в то, что в этот день вода приобретает особые лечебные свойства: она способна очистить тело от болезней, а душу - от грехов.

Во всех православных храмах проходит праздничная служба, а после нее - освящение воды. Погружение в прорубь возможно только после служения в храме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="350" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/755561" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова на Крещение окунулась в теплый бассейн на Пхукете.

Однако Ольга Бузова решила поздравить верующих на свой лад. В настоящее время звезда вместе с любовником Давидом Манукяном отдыхает на Пхукете. Артистка сняла шикарную виллу с собственным бассейном и видом на Андаманское море. Одна ночь в этом райском уголке в окружении тропического леса стоит от ста с лишним тысяч рублей.

С первыми лучами солнца Бузова обратилась к поклонникам: "Всех православных поздравляю с Крещением. Это, конечно, не прорубь, но...". С этими словами Оля три раза окунулась в теплую воду бассейна.

Многим поступок певицы пришелся по душе: "Надо же, даже на курорте помнит о русских традициях", "Оля, ты большая молодец, что ведешь здоровый образ жизни", "Надо брать пример с Бузовой. Не успела встать, уже плавает", "На Крещение везде вода святая, даже из крана течет волшебная", "Иисус тоже крестился не в проруби. Этот обряд повторяет обряд крещения в Иордане. И важна тут не температура воды. Важно освящение ритуала. Если там в Таиланде батюшка все сделал как надо, то и Бузова молодец".

Однако некоторые воцерковленные граждане засомневались, что православный священник освятил воду в бассейне. Они стали оставлять возмущенные сообщения в соцсетях, припомнив Бузовой и недавний скандал с блокадниками, и гламурную Богородицу.

buzik.love 14-й купальник Оли Бузовой

"Вы только посмотрите на нее. Опять эта кощунница веру извратила", "Бузова, уймись. Мало тебе досталось из-за отфотошопленной иконы?", "Опять она Бога трогает", "Тоже мне, самая верующая на Земле. В бассейне воду кто освятил?", "После издевательств над ветеранами блокады Ленинграда Бузова переключилась на православных и поизгалялась над Крещением в теплом басике Тая", "Ольга Бузова на Крещение окунается не в прорубь, а в теплый бассейн в Тае. Такое вообще считается?", - задаются вопросом обыватели.