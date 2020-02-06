2020-02-06T20:50:23+03:00
В мире

Газета Global Times опровергла сообщение о смерти Ли Вэньлян - врача-первооткрывателя коронавируса

Героический доктор из Уханя успел пережить травлю полиции и признание своего героизма, но сам стал жертвой нового вируса и находится в критическом состоянии
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Ли ВэньлянЛи ВэньлянФото: СОЦСЕТИ
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Совсем недавно КП писала об истории героического доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян. Проживая и работая в главном очаге нового коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм этой заразы и забил тревогу ещё в конце декабря — когда до эпидемии было далеко. Но власти ему не поверили, вызывали на профилактические беседы в полицию, просили «не сеять панику». Потом, правда, Верховный суд Китая назвал его полностью невиновным, Ли стал национальным героем.

Увы, душевные переживания подорвали его здоровье, да и длительное соприкосновение со штаммами коронавируса (о смертельной природе которого вначале не знал даже первооткрыватель) не прошло даром. В середине января Вэньлян подхватил болезнь от одной из своих пациенток. 6 февраля китайская газета Global Times сообщила, что героический доктор умер (от того самого коронавируса). К счастью, позже издание опубликовало опровержение - доктор жив, но находится в критическом состоянии.

Напомним, под Новый год в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия коронавируса нового типа, приведшая к гибели уже 656 человек, перебоям в экономике и карантинным блокадам крупнейших мегаполисов КНР.

Вакцина от «чумы 2020 года» пока не найдена.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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