Газета Global Times опровергла сообщение о смерти Ли Вэньлян - врача-первооткрывателя коронавируса

Совсем недавно КП писала об истории героического доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян. Проживая и работая в главном очаге нового коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм этой заразы и забил тревогу ещё в конце декабря — когда до эпидемии было далеко. Но власти ему не поверили, вызывали на профилактические беседы в полицию, просили «не сеять панику». Потом, правда, Верховный суд Китая назвал его полностью невиновным, Ли стал национальным героем.

Увы, душевные переживания подорвали его здоровье, да и длительное соприкосновение со штаммами коронавируса (о смертельной природе которого вначале не знал даже первооткрыватель) не прошло даром. В середине января Вэньлян подхватил болезнь от одной из своих пациенток. 6 февраля китайская газета Global Times сообщила, что героический доктор умер (от того самого коронавируса). К счастью, позже издание опубликовало опровержение - доктор жив, но находится в критическом состоянии.

Напомним, под Новый год в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия коронавируса нового типа, приведшая к гибели уже 656 человек, перебоям в экономике и карантинным блокадам крупнейших мегаполисов КНР.

Вакцина от «чумы 2020 года» пока не найдена.

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