Владимир Соловьев: О преемнике Путина, скандале с Дудем и про виллу в Италии

КАШИН - ПУСТОЙ

Голованов:

- Владимир Рудольфович, скандал пошел, когда вы в утреннем выпуске на «Вести ФМ» раскритиковали Олега Кашина. Нашу с ним программу на Радио «КП». У вас с Кашиным у вас какие проблемы? А почему вы так всегда про него грубо?

Соловьев:

- Никаких. Он просто пустой. В нашей профессии же есть люди, которые искренне интересуются происходящим, а есть, которые искренне заинтересованы только в себе. И вот их сжирает эго и, когда они пытаются что-то излагать, это, как правило, пусто, глупо. Ну, он же регулярно пытается задирать разных людей. Это такой путь, который когда-то Отар Кушанашвили реализовал, гораздо талантливее, чем Кашин. Это когда ты прилепляешься к какому-нибудь яркому человеку, начинаешь его критиковать, говорить о нем гадости, он на тебя обращает внимание, тебе отвечает. И ты как бы - раз, и до него поднялся. Ну а Кашин? А о чем он? Всюду побывал? Знаете, как муха сядет на торте, так лапками сучит-сучит, а корочку пробить не может. Никогда не вглубь, всегда поверхностно. Вот есть люди, которые мне интересны, они могут быть совершенно другой точки зрения, но мне интересно, как он думает. Там ничего нет.

Голованов:

- Когда вы спросили: «Кто его взял на работу на радио». Олег ответил: «Очень серьезные люди».

Соловьев:

- И с ним стало еще менее интересно говорить. Потому что, когда человек говорит - меня такие люди назначили. Ну, тогда мне интереснее с ними говорить, чем с ним. Это всегда показывает твою сущность и неуверенность. Тебе надо всегда старшего брата позвать. Тебе надо всегда найти кого-то. А мне всегда интересно, когда ты сам. Мне интересна личность.

Кашин себя считает лучшим в мире. Потому что он был избит и Дмитрий Медведев пожал ему руку. Он пережил страшную трагедию.

Голованов:

- Очень интересно. Тот либеральный мир кричит: «Все, что происходит на телевидении - это вот банальщина, пропагандисты». А вы сейчас говорите, что они пустые.

Соловьев:

- Абсолютно. Они вообще ничего не знают о жизни. В этом же проблема. Они работают на негатив. Весь негатив, который они могут придумать, настолько очевиден, настолько линеен, что его даже обсуждать скучно. Они же ничего предложить не могут. Поэтому что расследования Навального всегда абсолютно одинаковые, что все эти заметки псевдосоциологов. Ну, хотя бы есть неплохо образованный Белковский. Его хотя бы смешно иногда почитать за счет оборотов речевых. Но там и мыслей-то нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759131" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьёв: «Дудь ничего не понимает про народ».Знаменитый блогер Юрий Дудь приглашал на разговор телеведущего Владимира Соловьева. Но тот отказал ему в интервью. Как и Ксении Собчак. Об этом журналист рассказал в беседе с корреспондентом «КП» Романом Головановым.Андрей Минаев

«ВСЕХ ВОЛНУЕТ МОЯ ЗАРПЛАТА»

Голованов:

- В утренней программе вы также прошлись по радио «Эхо Москвы». С ними что не так?

Соловьев:

- Ну, меня в «Эхе» волнует только один вопрос. Пусть делают, что хотят. Я просто хочу понять логику. Если они себя считают настолько прекрасными - пусть уходят в свободный рынок и зарабатывают. Просто смешно, когда ты, с одной стороны, ласково и нежно потребляешь деньги госкомпании, поэтому никогда ничего плохого не говоришь. А с другой - потребляешь деньги какой-нибудь немецкой волны. И начинаешь вовсю хреначить злобную власть, крича про страшный режим. Ну, ты же не перестукиваешься в бараке, ты не пишешь маляву на волю, нет! Ты сидишь в комфортных условиях. Мало того, если, не дай бог что случается, ты еще звонишь кому надо и твоих вытаскивают из кутузки! Так чего сказки-то рассказывать? Или переживать о тяжелой судьбе русского народа, сидя в Жан-Жаке? Ну, хорошо, вариант.

Голованов:

- Но вам скажут: «Соловьев работает на госканале и сам откуда получает деньги?».

Соловьев:

- Ну, я работал до этого на негосударственном канале. Я работал до этого на «Серебряном дожде». И мое утреннее шоу прекрасно себя чувствовало. Я вообще всегда всюду приношу деньги. И я с большим интересом читаю, как «Соловьев на государственные деньги…» Ну, вежливо говоря, пусть посмотрят, сколько моя программа приносит и сколько она стоит. Я как раз все время зарабатываю деньги. Где бы я ни работал, в какое бы время я ни выходил, я всегда приношу деньги. И сам, кстати, плачу сумасшедшие налоги.

РУЧНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ

Голованов:

- Говорят, что на программы к Соловьеву приходят либералы ручные. Тут они власть не укусят. Тут выступят правильно и обойдут острые углы.

Соловьев:

- А зачем тут что-то отвечать? Те, кто так говорит все равно никогда ничего не слышат. Эти люди не видят, что они сами ручные. Потому что им, если кто-то забашлял, то они его и не кусают. Ну, слушайте, сейчас мне еще сборщик донатов Навальный будет рассказывать, как родину любить! А у него же сейчас большая проблема - он для них постарел. Он выбыл из этой аудитории. Все. Им нужен новый кумир. Попытались Дудя - Дудь не сработал. Тоже из возраста устарел. Поэтому на «Эхе» пытаются там сейчас Егора Жукова накачать. А он самовлюбленный, в нем нет обаяния. И в нем вот видно, что все это пройдет, как только девочка в жизни появится. А пока это все неглубокое, и в этом проблема. Ну, образование нужно, глубина нужна, жизненный опыт. Вот это подкупает в людях. Если угодно, - страдание. Вот у того же Белковского есть страдание. Ну, видно, что он в жизни хотя бы страдал.

Голованов:

- Вы бы могли позвать к себе на программу Венедиктова, например.

Соловьев:

- А он не ходит. Я его звал много раз. Ганапольский был у нас когда-то. Потом они перестали ходить. И затем, они же тоже ребята неглупые, они же боятся находиться в таком сложном противовесе. Им довольно сложно. Есть еще одна большая проблема. Поставил я как-то раз, еще тогда, на НТВ работая, Белковского против Павловского. Ну и кто это будет смотреть? В этом же тоже очень большая проблема. Все-таки надо еще же и цифры давать.

Известный журналист в эфире радио «КП» рассказал, можно ли на его шоу критиковать власть.Фото: Андрей МИНАЕВ

«ЛЕНИНА НЕ ЧИТАЛ, СТАЛИНА НЕ ЗНАЕТ — ОН ГЛУП»

Голованов:

- Продолжая о спорах. Тот же Кашин написал, что вы боитесь выходить на прямой бой в дебатах.

Соловьев:

- Кто он такой, чтобы я с ним выходил? Я и с Дудем не стал выходить. Он предлагал, да. Мне с ним неинтересно говорить.

Голованов:

- Но он сейчас лидер мнений для молодежи.

Соловьев:

- Лидером мнения для молодежи может быть и Мамаев и Кокориным, если стул с другой стороны возьмут. То есть, опять - какой молодежи, какой лидер, чьего мнения? Просмотров накрутить можно сколько угодно. Даже если 10 или 14 миллионов что-то смотрят, мне вообще на это пополам. Мне неинтересно.

Голованов

- А он вам лично звонил?

Соловьев:

- Да, оставил большое сообщение на телефоне. Это все не мое. Так же Ксения Анатольевна хотела взять у меня интервью. Здесь я не вижу искры. Мне неинтересно. Если Ходорковский хочет о чем-то меня спросить, зачем Дудь? Ну, я же взрослый человек. Зачем он мне нужен для общения с молодежью? Он мне не нужен.

Голованов:

- Он задал бы острые вопросы. Про виллу в Италии.

Соловьев:

- Нет, он задает те вопросы, которые ему написали старые редакторы. Он же сам не способен ничего генерить. Про виллу А я это миллион раз уже рассказывал, мне это неинтересно. Ну, эта вилла известна миллион лет. Я никогда ничего не скрывал. Просто людям лень послушать радио, посмотреть, почитать. Я не расширяю аудиторию за счет этих персонажей. Мне неинтересно с ними, ну, совсем. Дудь же пустой. Я посмотрел фрагмент его передачи с Грудининым. Ну, если человек не знает ничего. Он не знает историю, он никогда не читал Ленина. Он ничего не понимает про Сталина. Я не могу заниматься бесконечным образованием юношей.

«Я ПРОДВИГАЮ СВОИХ»

Голованов:

- Кстати, про накрутку. Я часто слышу обвинения, что Владимир Соловьев накручивает себе подписчиков в Телеграм-канал. Вот там иранские боты.

Соловьев:

- Почему иранские, а не иракские? Ну зачем? Я блокирую многих - да. А какая разница, сколько там? Все равно будет меньше, чем, не знаю, у какой-нибудь Шакиры, у Барака Обамы или у Дональда Трампа. Смысл какой? Это ни на что не влияет. Я это не продаю. Мне вообще это безразлично, будет там миллион, сто тысяч или сто миллионов. Ты же все равно реально понимаешь, кто тебя читает, смотрит или нет. Если бы они были так уверены, что все это накручено, откуда они вообще бы знали, кто я такой и как меня зовут? Конвертация идет через радио. Это же элементарно. У тебя когда радио идет, идет конвертация и все. И дальше ты постепенно, ясно и четко понимаешь, что людям интересно, ты вытаскиваешь, подтаскиваешь разных людей. Ну, это же элементарные системные вещи, никаких чудес же нет.

Голованов:

- Еще слышал мнение, что Соловьев работает как продакшн-студия. Набрал своих экспертов и продвигает.

Соловьев:

- Так и есть. Я действительно очень долго и много лет занимаюсь тем, к чему у меня действительно реально талант. Я вижу таланты и делаю все возможное, чтобы они развивались. Это правда. И никто из них никогда ни одной копейки мне ни за что не заплатил. Да я бы и не взял. Потому что я считаю, что это интересно. И этих многих людей в разные периоды времени я находил, выдвигал дальше. Некоторые потом меня долго дерьмом поливали - такое тоже бывало. Это нормально. Кто-то из экспертов переходил потом в ведущие.

Голованов:

- Как Дмитрий Куликов?

Соловьев:

- Ну, Дима Куликов просто абсолютно блестящий человек. Как Сережа Михеев, как Женя Сатановский. Как Александр Леонидович Мясников. Таких людей очень много в очень разных областях. Это нормально. Я их просто продвигаю. Есть люди, с которыми я согласен. Есть люди, мнение которых я совсем не разделяю. Но это роли не играет. Мне важно, чтобы они были умные, яркие и интересные.

Владимир Соловьев.Фото: Андрей МИНАЕВ

КОНСТИТУЦИЯ. РУССКИЕ. И БОГ

Голованов:

- Сейчас идет обсуждение поправок в Конституцию. А надо ли русских упоминать в главном законе страны?

Соловьев:

- А почему не надо? Вот Сережа Михеев, на мой взгляд, очень верно говорит. Что надо не просто упоминать в Конституции, но и записать, что Россия является родиной для всех русских. Что где бы ты ни был, если ты русский, ты можешь вернуться на родину. И не только русские, но и остальные народы, у которых родина на территории России. Если по каким-то обстоятельствам ты оказался вовне, ты должен иметь возможность вернуться на свою родину. Мне кажется, это очень правильно. Это есть у некоторых стран.

У нас же проблема произошла из-за того, что у нас смешались разные понятия. Изначально же ведь как? Ну, славянин - это понятно. А дальше пошли великороссы, малороссы, белоросы. А русские, по большому счету, это было гражданство. То есть, ты - гражданин. Сначала - подданный, потом - гражданин. А когда у нас 17-й год прошел, то слиплось понятие «русский» и «великоросс». Из-за этого идет эта путаница. Потому что мы говорим - надо не обидеть татар. Ну, Сталин же на эту тему говорил. Он говорил, что я русский грузинской национальности. Здесь такие нюансы есть.

Голованов:

- А как? Упомянуть всех? Перечнем?

Соловьев:

- Ну, послушайте, а кто из других народов - великих, прекрасных - будет отрицать основную роль русского народа в создании российской империи и в создании государства российского? Они все были сыны. Мне когда спрашивали - они кем себя называли? Русскими. Ну, посмотрите. И Михаил Илларионович Кутузов, и Александр Васильевич Суворов, и Александр Сергеевич Пушкин, и Барклай де Толли. И Фет, и Тютчев. И Маяковский. И Кутайсов. И Лермонтов. А если начинать смотреть каждого биографию… Тут такие дебри найдешь. И кого там только не будет. Но все равно они все русские. Русские генералы, русские писатели. И Петр Иванович Багратион, конечно, абсолютно русский. И Баграмян абсолютно русский.

Голованов:

- Хорошо. Тогда вторая проблема - Бог в Конституции.

Соловьев:

- Ну, что, тогда из гимна будем выбрасывать? Ну, хорошо, если мы боимся кого-то обидеть, давайте тогда вообще выбросим все. Наличие бога обидит атеистов, а отсутствие бога обидит верующих. Холмогоров на эту тему очень смешно написал: наличие собственности обидит коммунистов. Наличие пенсий обидит либерторианцев. А наличие Конституции как таковой обидит монархистов. Они это вообще не признают. Речь же не об этом. Ну, американцы как-то обиженными живут? Живут. Швейцарцы живут. Чем им бог-то помешал?

Голованов:

- Все эти глобальные перестановки для чего были затеяны?.

Соловьев:

- Надо внимательно слушать Путина. Он же сказал - у правительства есть год. Разберитесь. И дальше пошел набор - выполните по национальным проектам, разберитесь с излишним количеством инструкций. Прошел год. Ну? Процент исполнения по национальным проектам какой? Были регулярно Госсоветы, где было сказано - это не работает, это не работает, и это не работает… Поэтому было сказано - ребята, извините, я вас предупреждал. Все абсолютно честно.

Владимир Соловьев.Фото: Андрей МИНАЕВ

А КТО ПРЕЕМНИК

Голованов:

- Давайте поговорим о модном термине «транзит власти». И о преемнике. Говорят: будет Госсовет, его возглавит Путин. И он же станет править страной.

Соловьев:

- Нет. Путин сказал, что двоевластие неприемлемо. Что если будет президент, то не может появиться структура, которая как бы дублирует. Путина же впрямую об этом спросили. Он сказал - не будет так. Отчего все сказали - ну, не может же быть. Путин пытается создать сбалансированную систему власти. Которая позволит избежать личностных ошибок. Повезло и президент сильный. А если не повезло и президент слабый? Вот эти категории - повезло, не повезло - должны уйти. Это тяжелейшая задача для России.

Голованов:

- А кто может быть следующим?

Соловьев:

- Как говорит в таких случаях Путин, того, кого изберет народ. А если говорить серьезно, до 2024 года еще довольно много времени. Они так быстро сами не показываются. Ведь мы понимаем - кто может быть президентом России? Если вы посмотрите, то увидите, скажем так, обойму людей, которые обладают необходимыми характеристиками. Мы их можем видеть и среди губернаторов.

Голованов:

- Это молодые технократы?

Соловьев:

- Молодые и не очень. Среди губернаторов каждый может набросать пять, шесть, семь фамилий людей. А еще и появятся. Очень часто кандидат определяется в течение последнего полутора лет, года. Когда он подходит настолько близко к власти, к самому верху - и ты смотришь, а это деформирует его личность или нет? Ведь выдержать испытание власти дано не каждому. Ведь не случайно Путин постоянно останавливает машины и идет к людям, общается с людьми. Для него это очень важно. Это все время такая проверка себя.

Голованов:

- А вы в эти игры башен верите? Как вы думаете, они существуют на самом деле?

В. Соловьев:

- Чтобы в России да не было Византии? Конечно. Да вы что… Мы с Кареном Шахназаровым являемся сторонниками теории заговора. Тут, чтобы, как говорит Карен Георгиевич Шахназаров, забор на метр сдвинуть, люди такие наполеоновские планы вынашивают, такие интриги крутят. А здесь, вы хотите, чтобы была такая власть и без интриг?

Голованов:

- Путин после себя хочет видеть такого же, как он сам?

В. Соловьев:

- Я не думаю, что Путин так на эту тему размышляет. Я не думаю, что Путин пытается найти такого же, как он. Нет. Это гораздо сложнее и тоньше. Я думаю, что он хочет, в первую очередь, увидеть работающим механизм, который позволит сохранить Россию, приумножить и дать возможность роста на десятилетия вперед. А это значит, что должен быть создан и механизм воспроизводства высококлассных профессионалов, любящих родину и служащих ей.