В России могут появиться «федеральные территории»

Обсуждение поправок в Конституцию продолжается полным ходом. Самые активные споры идут по социальным вопросам. Например, рабочая группа по подготовке поправок предложила усилить защиту материнства и детства.

- В частности, включить в статью 114 Конституции положения, связанные с поддержкой и укреплением семьи, - заявила член рабочей группы Ирина Киркора.

При этом, она подвергла жесткой критике заявления тех, кто выступает против материнского капитала. Например, блогера Алену Водонаеву, оперировавшую терминами «быдло» и «нищие» в отношении сограждан, которые, по ее мнению, будут заводить детей для покупки водки на деньги маткапитала.

- Похоже, люди, говорящие подобные вещи, просто не знают, что у многих российских семей после рождения ребенка ухудшается материальное положение, резюмировала Киркора. - Поэтому крайне важно, когда государство задействует ресурсы, чтобы люди себя чувствовали более защищенными.

Споры возникли вокруг поправки о признании в Конституции значения российской культуры. Внесли ее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и пианист Денис Мацуев.

- Речь идет не просто о признании значения культуры, как науки и всего остального, а о признании культуры как символа нашей страны и нашей нации, которая остается вечно, - заявил Калягин.

Обсудили в рабочей группе и предложение историка, академика Александра Чубарьяна об увеличении квоты президента на назначение сенаторов, а также о том, чтобы часть сенаторов назначать пожизненно, как, например, в Италии. Тут сопредседатель рабочей группы, член Совфеда Андрей Клишас предложил не спешить: «Вопрос требует обсуждения, в первую очередь, с регионами».

Консультаций с регионами, по мнению Клишаса, заслуживает и другая инициатива – появление в России «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением. Такими могут стать космодромы, заповедники, особо охраняемые зоны и так далее. Иностранный опыт существования таких территорий уже имеется в США, Канаде, Индии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скорость» волеизъявления: Не слишком ли спешат с поправками к Конституции

В соцсетях уже проскакивает такое «умозаключение»: а не слишком, мол, мы гоним лошадей с поправками к Конституции? Обсуждение - только-только началось, а Госдума уже в эту весеннюю сессию Основной закон собирается полностью «усовершенствовать» - то есть, принять и передать на утверждение в Совет Федерации (подробности)