2020-02-08T02:11:25+03:00
Звезды

«Она действительно богата»: Подруга канадской миллионерши о романе с Прохором Шаляпиным

На сей раз, похоже, певец не прогадал с дамой
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Подруга канадской миллионерши рассказала о романе с Прохором ШаляпинымПодруга канадской миллионерши рассказала о романе с Прохором ШаляпинымФото: Игорь ПОЛЯКОВ
Изменить размер текста:

Прохор Шаляпин, как уже писала «КП», в новогодние дни сорил деньгами в Америке в компании 40-летней канадской миллионерши Татьяны.

Скандальный артист не выкладывал фото своей новой пассией в соцсетях, но снимки его прогулки по лайнеру во время тихоокеанского круиза прислали в редакцию читатели «КП».

Спутница певца - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний.

Во время отпуска Татьяна и Прохор не отказывали себе в роскоши. Сначала парочка поселились в одном из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса Waldorf Astoria Beverly Hills, выложив за люкс почти 2 миллиона рублей. Потом отправились в дорогой круиз на лайнере Royal Princess. Везде передвигались на лимузинах, ходили по дорогим ресторанам. Явно не за счёт Прохора. Суммы все-таки потрачены немалые.

Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Впрочем, звезда скандальных ток-шоу, не спешит знакомить свою даму со своими подписчиками в Инстаграме. «Может, Татьяна обременена семейными узами»,-подумали мы.

- У Татьяны нет мужа, она свободная женщина, прекратите о ней писать, словно она легкомысленная штучка! - внезапно позвонила в «КП» подруга канадской миллионерши Виктория.

- Татьяна бизнесвумен?

- Она действительно богата. И может себе позволить проводить время так, как сочтет нужным. И дружить, с кем захочет,-подчеркнула приятельница новой любовницы Шаляпина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В работе Twitter произошел сбой
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
Мишустин назначил Александра Кохлова на пост замглавы Минстроя
Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone
Власти Львова отказались выдать России прах легендарного советского разведчика Кузнецова
США расширил санкции в отношении Венесуэлы
Появилось видео извлечения тела Хайруллина из-под обломков вертолета
В ВОЗ сообщили об истощении мировых запасов и резервов медицинских масок
Названы регионы, где дешевле всего снять квартиру
Украина строит военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Козак: поставки нефти в Белоруссию продолжатся только на коммерческих условиях
В Польше выпустили монету с героем саги «Ведьмак»
Защита израильтянки Иссахар, помилованной Путиным, подаст жалобу в ЕСПЧ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшего депутата Хайруллина
Украина потребовала от США вернуть 30 млн долларов за недопоставленное оружие
В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане
Прилежным водителям предложили давать фиолетовые номера
Патрушев раскритиковал сообщения об угрозах со стороны США в адрес РФ из-за Венесуэлы
РФ направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи
Под Казанью разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей
У медведей Потапа и Насти родилась двойня
Сенатор оценил предложение Макрона присоединить к новому РСМД Европу
Замначальника Генштаба Арсланов не признал вину в хищениях
В Китае вылечили от коронавируса самого пожилого пациента
В Московском метро "больные коронавирусом" разыграли пассажиров