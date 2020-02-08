«Она действительно богата»: Подруга канадской миллионерши о романе с Прохором Шаляпиным

Прохор Шаляпин, как уже писала «КП», в новогодние дни сорил деньгами в Америке в компании 40-летней канадской миллионерши Татьяны.

Скандальный артист не выкладывал фото своей новой пассией в соцсетях, но снимки его прогулки по лайнеру во время тихоокеанского круиза прислали в редакцию читатели «КП».

Спутница певца - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний.

Во время отпуска Татьяна и Прохор не отказывали себе в роскоши. Сначала парочка поселились в одном из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса Waldorf Astoria Beverly Hills, выложив за люкс почти 2 миллиона рублей. Потом отправились в дорогой круиз на лайнере Royal Princess. Везде передвигались на лимузинах, ходили по дорогим ресторанам. Явно не за счёт Прохора. Суммы все-таки потрачены немалые.

Впрочем, звезда скандальных ток-шоу, не спешит знакомить свою даму со своими подписчиками в Инстаграме. «Может, Татьяна обременена семейными узами»,-подумали мы.

- У Татьяны нет мужа, она свободная женщина, прекратите о ней писать, словно она легкомысленная штучка! - внезапно позвонила в «КП» подруга канадской миллионерши Виктория.

- Татьяна бизнесвумен?

- Она действительно богата. И может себе позволить проводить время так, как сочтет нужным. И дружить, с кем захочет,-подчеркнула приятельница новой любовницы Шаляпина.