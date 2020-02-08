2020-02-08T16:00:54+03:00
В мире

Дочь пассажиров лайнера с коронавирусом: Выпустите их, вирус распространяется через вентиляцию!

Что происходит на корабле Diamond Princess, запертом в карантине у берегов Йокогамы
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Чтобы купировать инфекцию, власти Японии объявили на «Бриллиантовой принцессе» карантинЧтобы купировать инфекцию, власти Японии объявили на «Бриллиантовой принцессе» карантинФото: EAST NEWS
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«Чума 2020 года» настигла круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса»). У одного из пассажиров роскошного судна, предлагающего круизы по Тихому океану для богачей, был обнаружен коронавирус. Тот самый, что зародился в китайском Ухане месяц назад и уже унёс жизни свыше 700 человек.

Чтобы купировать инфекцию, власти Японии объявили на «Бриллиантовой принцессе» карантин, оставили её на две недели (инкубационный период коронавируса) на рейде Йокогамы; почти четырём тысячам пассажиров, соответственно, запретили сходить на сушу. Словно в фильме ужасов (уж простите за избитую метафору), количество выявленных заражённых на судне растёт день ото дня — на 7 февраля таковых насчитывалось уже свыше 60 человек. Как известно, вирус может передаваться воздушно-капельным путём, то есть вполне возможно, что каждый день кто-то из людей, запертом на этом «чумном корабле», заражается от уже заболевших.

«Чума 2020 года» настигла круизный лайнер Diamond Princess Фото: EAST NEWS

«Чума 2020 года» настигла круизный лайнер Diamond PrincessФото: EAST NEWS

Из-за этого родственники «морских невольников» уже бьют тревогу. Так, американка Эшли Родс-Кортер, чьим родителям не повезло оказаться на «Принцессе», разместила в соцсетях открытое письмо в адрес госдепа США:

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— Рециркуляция воздуха на корабле, вероятно, распространяет инфекцию, именно поэтому число зараженных ежедневно растет. Настоящие инфекционные больницы используют вентиляцию с отрицательным давлением [так, чтобы помещения не обменивались воздухом — ред.]. Мы требуем немедленной эвакуации наших родителей в американские учреждения, где о них смогут позаботиться… Бездействие [США] приведет к гибели наших граждан, — утверждает Эшли.

Зато другие пассажиры не унывают. Некий Мэттью Смит (вероятно, тоже из Штатов) скрупулёзно фиксирует гримасы быта на «чумном лайнере» в своём твиттере:

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Сегодня на обед: курица без костей, овощи и подливка с рисом; закуска из яичного салата; и шоколадные десерты, идентичные тем, что подавались во время круиза. Пора вздремнуть, — меланхолично пишет он.

Некий Мэттью Смит скрупулёзно фиксирует гримасы быта на «чумном лайнере» в своём твиттере Фото: Twitter.com

Некий Мэттью Смит скрупулёзно фиксирует гримасы быта на «чумном лайнере» в своём твиттереФото: Twitter.com

Вообще, судя по его фотографиям, даже в таком режиме кормят на судне неплохо. «Когда карантин закончится, вам придётся вытаскивать меня отсюда силей», — пишет он под фотографией очередного роскошного обеда (прямо пир во время чумы).

Всю эту снедь на «Принцессу» доставляют люди в костюмах полной химзащиты, что выглядит немного пугающе.

Всю эту снедь на «Принцессу» доставляют люди в костюмах полной химзащиты Фото: Twitter.com

Всю эту снедь на «Принцессу» доставляют люди в костюмах полной химзащитыФото: Twitter.com

— Не верьте всему, что пишут о [тяжёлых] условиях на «Принцессе»: многие пассажиры преувеличивают, — подводит итог Мэттью Смит.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU

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