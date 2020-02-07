Три причины, почему Китай не передает России штамм нового коронавируса

Группа российских эпидемиологов прилетела в Китай еще 5 февраля. Специалисты направлены туда, чтобы оказывать поддержку в борьбе с распространением нового коронавируса, поясняют в оперативном штабе правительства России по противодействию новой инфекции. Есть и еще одна важная задача: добыть наконец штамм коронавируса. Без образца возбудителя инфекции «в натуре» наши исследователи не могут полноценно изучать вирус, узнать его свойства и эффективно разрабатывать вакцину. У двоих зараженных китайских граждан, оказавшихся в России, болезнь протекала в легкой форме, и это не позволило выделить у них штамм вируса, рассказала глава правительственного штаба вице-премьер Татьяна Голикова («КП» подробно писала, почему возникают такие трудности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Однако и прибывшим в КНР российским медикам пока не удается получить коронавируса 2019-nCoV, сообщила Голикова. Почему? О трех возможных версиях отказа китайской стороны «КП» рассказал известный аналитик фармрынка, эксперт по здравоохранению Николай Беспалов.

- Первый вариант, и мне он кажется наиболее правдоподобным: Китаю сейчас просто не до этого. Там действительно серьезные проблемы, все погружены в их решение и элементарно недосуг заниматься передачей штамма коронавируса. Как бы странно для кого-то это ни звучало, но так бывает. Тем более, мы должны учитывать специфику восточного менталитета, подходов к решению разных вопросов.

Второй вариант выглядит наименее правдоподобным, но полностью исключать его нельзя. Это конспирологическая версия. Как ни крути, большинство данных говорит о том, что заболевают и переносят болезнь в наиболее тяжелой форме преимущественно люди монголоидной расы. Это не говорит о том, что вирус создан искусственно, но может свидетельствовать о повышенной восприимчивости представителей такой расы к определенному штамму. И тогда передача штамма кому бы то ни было для Китая уже становится вопросом национальной безопасности. Речь о том, что кто-то может стать обладателем образца вируса с избирательной активностью в отношении определенных лиц. КНР было бы логично об этом беспокоиться. Уж во всяком случае не раздавать этот вирус своими руками.

Третья версия связана с бизнес-интересами Китая. Если предположить, что инфекция будет распространяться в других странах - сейчас или вернется через время - то будет очень актуален вопрос об эффективных вакцинах и препаратах для лечения. Для их разработки и тестирования, безусловно, нужен образец вируса. Если же основным «хранителем» остается КНР, то у нее наиболее высоки шансы создания эффективных средств. Соответственно, такую эксклюзивную медицинскую продукцию можно будет продавать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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