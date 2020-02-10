В ожидании праздника, возвращение блудного Луки, Нэнси Иоанновна, "Отдавай-ка землицу Алясочку", вице-премьер под каштанами и налоговый эрос

Встречаясь с общественностью г. Череповца, В. В. Путин "заявил, что стоит подумать и посоветоваться с профессиональным сообществом о создании праздника преподавателей высшей школы".

Учредить такой праздник – дело самое простое, причем казне это не будет стоить ни копейки и даже принесет изрядную экономию. Достаточно уволить от должности чиновников минобра, которые не покладая рук, сочиняют все новые формы отчетности для преподавателей, которые вынуждены писать огромное количество макулатуры с компетенциями, траекториями и прочей педологической белибердой. Причем написать бы и спокойно отдаться преподаванию – ан не тут-то было, поскольку чиновники уже придумали новую абракадабру.

С упразднением педологических кормушек надзиратели над профессорско-преподавательским составом пойдут в курьеры развозить пиццу, и Москва еще более похорошеет, ликованию преподавателей не будет предела, заодно и русский лес вздохнет свободнее, ибо рощи и дубравы перестанут переводить на бумагу для принтеров. Так легко и просто приносить людям радость.

Обнадежив профессиональное сообщество, В. В. Путин переместился с милого севера в сторону южную - из Череповца в Сочи. Там была явлена в лицах описанная в Евангелии от Луки притча о блудном Луке. А. Г. Лукашенко "Начал нуждаться; и пошел, пристал к госсекретарю Помпею, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему". Вслед за чем произошла очередная сцена покаяния: "Встал и пошел к В. В. Путину. И когда он был еще далеко, увидел его В. В. Путин и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. А В. В. Путин сказал помощникам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного тельца, и заколите; станем есть и веселиться!".

В качестве обуви на ноги путешественнику А. Г. Лукашенко были выданы коньки, и он стал играть в хоккей и веселиться. В веселье принимал участие также и эрцгерцог Коля, а эрцгерцог Дмитрий Анатольевич, специально прибывший в Сочи по такому случаю, наблюдал за хоккейными ристаниями с трибуны.

Нэнси Пелози разодрала тезисы трамповой речи

Тем временем в США с большой силой развернулись демократические процессы. Как говорил М. С. Горбачев, "Посмотрите, как разгулялись, какие силы! Вандализм идет!". Покуда президент Трамп оглашал свое послание Конгрессу, стоявшая за его спиной спикерка нижней палаты Нэнси Пелози разодрала кондиции, т. е. тезисы трамповой речи.

Спикерка, очевидно, хорошо знакомая с русской историей, идеально точно воспроизвела события, имевшие место 25 февраля/8 марта 1730 г. в Лефортовском дворце, где собрались императрица Анна Иоанновна, Верховный тайный совет (т. е. клевреты Трампа) и весьма многочисленная делегация дворян-конгрессменов, которая огласила прошение о вреде трамповых кондиций, в которых "заключаются обстоятельства, заставляющие опасаться впредь для народа событий неприятных, которыми враги отечества могут воспользоваться". После чего Анна Иоанновна разодрала кондиции. Тогда половина членов Верховного тайного совета в результате дальнейшего развития демократических процессов сложили голову на плахе, так что жест спикерки выглядит грозным предупреждением Трампу и иже с ним.

С другой стороны, что же прикажете еще с тираном-изменником делать? Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, пользуясь надежными источниками, сообщил, что Трамп собирается вернуть России Аляску. Разведка доложила точно, что Н. В. Расторгуев, видный единоросс и доверенное лицо В. В. Путина прямо призывает:

"Не валяй дурака, Америка,

Не обидим, кому говорят.

Отдавай-ка землицу Алясочку,

Отдавай-ка родимую взад".

Трамп же, пренебрегая президентской присягой, спокойно относится к планам вежливых людей пройти победным маршем по Аляске, невежливо распевая:

"Много красной у нас материи,

Всем рубахи пошьем вам, братва.

Эх, корона Российской Империи,

Екатерина, ты была не права".

Видя такую злейшую измену, герой-разведчик Шифф не мог не возвысить свой голос.

Но если в самих США коварством и изменой крамола свирепеет, то американские союзники верны своему атлантическому долгу. Власти Праги намерены переименовать площадь "Pod kaštany" ("Под каштанами"), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил пражский приматор (бургомистр) Зденек Гржиб. Присвоением площади имени Немцова магистрат пойдет навстречу пожеланиям многих горожан, под соответствующей петицией уже поставили подписи более 4,5 тысяч (0,3%) жителей Праги. Приматор не считает, что кто-либо в России воспримет как провокацию переименование в честь Немцова площади перед посольством РФ. "Я совсем не понимаю, почему это может быть так воспринято. Ведь мы говорим о бывшем вице-премьере России", -- заметил Гржиб. Замечание Гржиба резонно, так что скоро следует ожидать появления в чешской столице плошадей Заверюхи и Аксененко, которые тоже были вице-премьерами России в 90-е гг.

Тем более, что московские приматоры былых времен также любили именовать улицы в честь заграничных героев. В 1963 г. улицу, идущую параллельно Хорошевскому шоссе, назвали улицей Салям Адиля (иракского журналиста и коммуниста), а улицу в р-не ст. м. "Академическая" назвали в честь испанского коммуниста Хулиана Гримау. Названия сохраняются и по сей день, хотя даже и полвека назад рядовые москвичи понятия не имели, кто такие Салям Адиль и Хулиан Гримау. Некоторые полагали, что последний был хулиганом, за что и пострадал, но на своей версии не настаивали. Скорее всего подобная невразумительность постигнет и рядовых пражан, но ведь с городской топонимикой так часто бывает.

Однако, случается и так, что одни имена забываются, а другие, напротив, всплывают из забвения. Поэт-песенник А. Е. Вулых, известный примерно, как Салям Адиль, всплыл из небытия, рассказав нам про более известного песенника М. В. Мишустина. Оказывается, служитель Эвтерпы Мишустин так поэтически выразил обязанности налогоплательщика: "Налоги нужно платить с тем же чувством, с которым мужчина дарит цветы своей любимой женщине".

Раньше более популярной была точка зрения согласно которой уплата налогов сопровождается чувством "Надо, Федя, надо!" и про любимых женщин тут не вспоминают. Но вдохновенный М. В. Мишустин сочинил стих про налогоплательщика:

"Мы ждем с томленьем упованья

Платежки из налоговой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья".