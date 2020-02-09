Китайский коронавирус, последние новости на 9 февраля: болезни присвоили новое название

На утро воскресенья, 9 февраля, обновились данные по коронавирусу. Так, во всем мире заразились 37 567 человек, большинство случаев приходится на Китай. При этом, 813 человек погибли, что больше на 89, чем днем ранее. При этом, число вылечившихся растет и их стало на 599 человек больше. Официально теперь побороли болезнь 2649 человек.

Официально теперь китайский коронавирус получил новое название. Государственный комитет по здравоохранению Китая выпустил пресс-релиз, в котором болезни присвоено новое официальное название, которое носит временный характер. Теперь это - "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". При этом, ВОЗ объявил о том, что темпы распространения болезни замедляются. Пик заболеваемости пришелся на 26 января. В тот день соотношение числа новых случаев заражения к общему числу заболевших было 46 процентов, тогда как на 7 февраля - уже 10,2. Однако же, для борьбы с болезнью нужны будут еще средства:

- Для борьбы с дальнейшим распространением новой вспышки коронавируса (2019-nCoV) в Китае и во всем мире... необходимо 675 миллионов долларов США,- сообщили в ВОЗ.

В Шанхае из-за коронавируса ужесточили для людей правила нахождения в общественных местах. Теперь правоохранительные органы получат право начать строгое разбирательство в случае нахождения без защитной маски. А вот что касается людей, которые отправились на круизном лайнере World Dream 2 февраля из Гонконга в Тайвань, то они получат право сойти на берег не раньше 11 февраля. При этом, если же у кого-то найдут коронавирус, то будут выявлять тех, кто с ним контактировал. А затем всех поместят в карантин на 14 дней. При этом, вирус настигает разных людей просто врасплох. К примеру, британец заразился коронавирусом, отправившись в свадебное путешествие.

А вот в Сингапуре подтвердили коронавирус за сутки сразу у семи человек. Минздрав Сингапура отмечает, что люди заразились после посещения церкви, деловой встречи, а еще пара случаев была у таксиста и частного водителя. Всего же в этой азиатской стране официально подтверждены 40 случаев заболевания. Для помощи Китаю Россия отправила гуманитарную помощь - специальный самолет вылетел с аэродрома в Жуковском. На борту воздушного судна МЧС России – медицинские препараты, средства индивидуальной защиты