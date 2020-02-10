Миллион за рекламу и 500 тысяч за тренинг: Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию

Александр Друзь разоткровенничался о своей пенсии. Знаменитый телеэрудит программы "Что? Где? Когда?" заверил, что получает совсем небольшие деньги.

Александр Друзь пожаловался, что ему нереально существовать на ту пенсию, которую он получает. "На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее", - цитирует "знатока" Teleprogramma.pro. При этом мужчина отказался назвать точную сумму.

Кстати, ранее сайт kp.ru изучил доходы Александра Друзя. Александр Абрамович получает пенсию в размере около 15 тысяч рублей в месяц.

Он ездит на иномарке и до сих пор подрабатывает поздними вечерами. В недавнем интервью Друзь рассказывал: "Когда на одном из питерских телеканалов появляется какой-либо проект, работаю как руководитель игровых программ". Постоянной зарплаты на канале Друзь не имеет, получает лишь за конкретный проект от 100-200 тысяч рублей.

А вот на рекламных контрактах он зарабатывает от одного миллиона рублей. "Знаток" рекламировал и банковские услуги, и обогреватели.

Лекции, тренинги и консультации приносят ему 300-500 тысяч рублей за одно мероприятие. Так как большинство лекций проходит в регионах, то к затратам организаторов, помимо гонорара магистру, добавляются расходы на перелет и проживание двух человек - Друзя и его импресарио.

Зарабатывает Друзь и на играх-корпоративах. Гонорар магистра от количества участников не зависит и составляет 300 тысяч рублей.

Ранее телеведущая Елена Ханга заявила, что ей не хватает 23 тысяч рублей. Именно такую пенсию ей платит государство.

А вот Евгений Петросян всем доволен. Сатирик сообщил, что его пенсия чуть больше 20 тысяч рублей. "Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы", - заявил супруг 30-летней Татьяны Брухуновой.