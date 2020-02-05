"Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы": Евгений Петросян порадовался своей пенсии

Евгений Петросян давно на пенсии. Однако сей факт сатирика ничуть не смущает. Он дышит полной грудью. Сатирик бодр, весел, много гастролирует, путешествует по миру, а недавно женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Обывателям всегда интересно, какую пенсию получают богатые и знаменитые, когда уходят на покой. Многим кажется, что звездам платят баснословные суммы. Однако это совсем не так.

Так, Евгений Петросян рассказал, что его пенсия - чуть больше 20 тысяч рублей. Народный артист всем доволен.

"У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы", - заявил супруг 30-летней Татьяны Брухуновой, после чего рассмеялся.

petrosyanevgeny У меня насыщенное расписание: встречи с друзьями, режиссёрами, антикварами, просмотры спектаклей, походы в музеи

Видно, Евгений Ваганович был в хорошем расположении духа. "Вы знаете, я сейчас на репетиции. Я прервался. Люди сидят, слушают и смеются", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Несмотря на свой солидный возраст, 74-летний артист продолжает гастролировать со своими концертами. Он прекрасно выглядит. Причина активности Евгения Вагановича кроется в невероятном жизнелюбии, регулярных занятиях спортом и правильном питании.

"У меня насыщенное расписание: встречи с друзьями, режиссерами, антикварами, просмотры спектаклей, походы в музеи. Кто-то меня спросит: а зачем Вам так активно насыщать свою жизнь? Я считаю, что это очень важно, и причем в прямую для моей работы артиста-юмориста, который комментирует жизнь. Юморист должен точно понять - «что?» «как?» необходимо для его искусства. А для этого нужно быть активным участником жизни и знать, что происходит в искусстве вообще", - делился сатирик.

Напомним, Евгений Петросян более 30 лет был женат на Елене Степаненко. Однако супруга подала на развод. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. Меж тем в начале декабря 2019 года стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.