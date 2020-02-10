Модный «Оскар-2020»: у Рене Зеллвегер пайетки за 6 миллионов, Пенелопа Крус обнажила грудь в Chanel, а Бред Питт решился на уколы красоты

В этот раз большинство нарядов, которые звезды выбрали для 92-й церемонии вручения наград американской академии киноискусств, отличались сдержанностью роскоши. Никаких пышных юбок, платьев с кричащей сексуальностью и нарочито дорогих украшений. Немного скромно и со вкусом – девиз модного «Оскара-2020».

Если вы видите российских артистов на отечественных кинопремиях в дорогие нарядах от известных брендов и бриллиантах, то чаще всего эти вещи и драгоценности им дают на прокат. Причем именитые дизайнеры порой не в курсе выходов на красные дорожки наших модниц — наряды предоставляют бутики. А вот на «Оскаре» все немного иначе. Модные дома готовятся к событию заранее: шьют платья кинозвездам специально для главного выхода в году. Этот самый престижный выход на красную дорожку в году — имиджевая реклама для модных домов. Конечно, дизайнеры советуются со звездами.

Именно поэтому 53-летняя Сальма Хайек появилась на «Оскаре» с максимально закрытым декольте. Актриса подверглась критике после того, как в начале года пришла на «Золотой глобус» в платье с глубоким декольте. Дело в том, что главные звезды Голливуда за последние пару лет массово избавились от «шаров» 3-го и 4-го размера - огромных грудных имплантов, которые они вставляли в начале нулевых годов. Тогда это было в моде, а теперь считается дурным тоном и безвкусицей. И только у Сальмы Хайек пока еще стоят неестественно большие импланты. В этот раз она наконец-то отказалась от акцента на грудь.

Сальма Хайек появилась на «Оскаре» с максимально закрытым декольтеФото: REUTERS

Стилист Анвар Очилов смотрит «Оскар» вместе с kp.ru и также считает выход Хайек удачным: «Актриса в белом платье от Gucci выглядит моложе своих лет не только благодаря цвету наряда. Во-первых, у образа греческой богини модная задача - сделать юной, воздушной, загадочной женщину любого возраста. В том случае, когда за дело берется модный дом Gucci – это удается.

Во-вторых, в платье учтены тренды сезона: асимметричность, один рукав из струящегося прозрачного шифона, драпировки. Волосы Сальмы Хайек стилист собрал в объемный пучок и увенчал его венком из серебра. Кроме того, серебряная цепочка поддерживает лиф платья. С такими аксессуарами, логично было бы надеть поменьше бриллиантов. Но, видимо, рекламные контракты или желание продемонстрировать состоятельность не позволили актрисе выдержать образ до конца – она просто увешена бриллиантами. Но радует отказ от колье!» Заметим, чтобы сделать образ совсем уж безупречным Сальме Хайек не хватило корректирующего белья: это раньше у актрисы был плоский живот, а теперь ее пресс далек от идеала.

А вот фигура Рене Зеллвегер безупречна и на красной дорожке, и в фильме «Джуди». Все уже привыкли к трансформации лица актрисы после не очень удачной пластики. Подтяжка изменила черты лица Рене, она даже не снималась пару лет. Но вернулась с триумфом. Кстати, лицо она теперь откорректировала с помощью «инъекций красоты» и аппаратной косметологии.

Рене Зеллвегер сама напоминает статуэтку в этом, облегающем ее идеальную фигуру белом платьеФото: REUTERS

«Рене Зеллвегер сама напоминает статуэтку в этом, облегающем ее идеальную фигуру белом платье от Armani Privе. Наряд расшит тысячей пайеток. Посмотрите, как удачно они переливаются от вспышек фотоаппаратов и айфонов. Заметим, что пайетки в этом сезоне достойны не только дорожки «Оскара». Вы можете смело выбрать на 8-е марта платье с пайетками – это модно!» Отметим, что платья на «Оскар» актрисе, скорее всего, бренд подарил. А если его покупать, то такой наряд потянет на $100 тысяч (6,3 млн.руб.) Средняя стоимость платьев актрис на «Оскаре» как раз - $100 – $200 тысяч.

Если уж мы заговорили о пластике, то отметим мужчину, который от нее упорно отказывается. 56-летний Брэд Питт с достоинством носит морщины на лбу и в уголках глаз. Если бы он попал на прием к недобросовестному пластическому хирургу, то его уже бы уговорили на ботокс или подтяжку. Однако Брэд Питт удачно омолаживается с помощью аппаратной косметологии и инъекций различных препаратов, разглаживающих морщины. При этом сохраняет мимику.

Брэд Питт с достоинством носит морщины на лбу и в уголках глазФото: REUTERS

Эксперты отмечают, что Брэд Питт прошел курс уколов красоты перед съемками в фильме «Однажды в… Голливуде», за который получил «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана». Кроме того, за пару месяцев до церемонии актер также побывал в руках косметолога и прошел процедуры по омоложению. Однако область вокруг глаз и лоб так и остается неприкасаемой – это главный рабочий инструмент артиста для выражения эмоций.

В этот раз приятно удивила 45-летняя Пенелопа Крус. В некоторых ракурсах ее идеальное декольте давало возможность рассмотреть форму груди. «Пенелопа Крус не изменяет дому Chanel, который всегда готовит для нее лучшие наряды на церемонии, - рассказывает Анвар Очилов. - Это просто какое-то кутюрное совершенство! Пенелопа на «Оскаре» самая модная. Во-первых, этот жемчужный пояс! Весной-2020 самый модный аксессуар в повседневной моде будет веревка вместо пояса. Так вот у нас перед глазами идеальное решение для красной дорожки – веревка из жемчуга. Ну и наряд без бретелек, тяжелая атласная юбка, белоснежный цветок: основные коды модного дома Chanel выполнены без нареканий».

Пенелопа Крус не изменяет дому ChanelФото: REUTERS

Модный дом Chanel нарядил и участницу музыкальной программы Билли Айлиш. Ведь весной выходит новая часть «бондианы», где она исполняет заглавную песню. 18-летняя певица обязала дизайнеров выполнить наряд в фирменной стиле не модного дома, а модной звезды. Отсюда на красной дороже нестандартный кутюрный наряд из фирменного белоснежного твида Chanel с брошами. Вот такая в 21 веке вышла вариация на тему культового жакета – модный мир в шоке переваривает этот вызов традициям.

Модный дом Chanel нарядил и участницу музыкальной программы Билли АйлишФото: REUTERS

35-летняя Скарлетт Йоханссон не разочаровала – она нарядилась в платье-бюстье от Oscar de la Renta. Вроде бы с такой изящной фигурой корсет не нужен, но он есть. Платье с шелковой юбкой напоминает о трендах прошлого сезона, однако корсет из сетки с цепями делают образ модным и нестандартным.

Скарлетт Йоханссон не разочаровалаФото: REUTERS

44-летнюю Шарлиз Терон в Dior уже назвали иконой стиля по итогам красной дорожки премии – безупречное черное платье с разрезом, шлейфом и одиноким воланом на талии теперь, наверняка, будут копировать модницы для торжественных выходов.

Шарлиз Терон в Dior уже назвали иконой стиля по итогам красной дорожкиФото: REUTERS

Ну а 38-летняя Натали Портман тоже выбрала Dior, точнее модный дом давно сделал актрису своей любимицей. Расшитое золотом платье напоминает обертку дорогой шоколадки – это то что нужно в 2020-м году. Стилисты советуют: если ваше платье напоминает блестящую обертку конфеты – вы в тренде. Ну а атласная накидка Натали Портман – это привет прошлому веку, к модным тенденциям которого периодически обращаются дизайнеры.