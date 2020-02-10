«Оскар – 2020»: Награду за роль второго плана получил Брэд Питт

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:09:22+03:00

Брэд Питт завоевал «Оскар» за роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде» Фото: REUTERS

Премия «Оскар – 2020» Брэду Питту досталась за работу в фильме «Однажды в… Голливуде»

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В Лос-Анджелесе продолжается очередная, уже 92-я по счету церемония вручения премий «Оскар – 2020», престижную награду в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» получил актер Брэд Питт.

За победу в этой категории с ним соревновались такие звезды мирового кино, как Аль Пачино («Ирландец»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы») и Джо Пеши («Ирландец»).

Лучшей актрисой второго плана авторитетное жюри признало Лору Дерн, снявшуюся в картине «Брачная история», это ее первый «Оскар» в актерской карьере.

Лора Дерн получила «Оскар» как лучшая актриса второго планаФото: REUTERS

Лоре Дерн удалось обойти других претенденток на награду в этой категории: Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).

Прямую трансляцию церемонии вручения заветных статуэток из голливудского театра Dolby, как обычно, ведет телеканал ABC.

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ИСТОЧНИК KP.RU