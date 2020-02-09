Коронавирус нового типа впервые обнаружили у гражданина Украины
Новым типом коронавируса 2019-nCoV впервые заразился гражданин Украины. Он был одним из пассажиров задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess.
Также новые случаи заражения «китайской пневмонией» были выявлены у проживающего в Гонконге гражданина США и четырёх филиппинцев, которые являются членами экипажа.
Таким образом общее количество заражённых составляет 70 человек. Всего на лайнере 3,7 тысячи пассажиров из 50 стран. На данный момент у российских граждан коронавирус нового типа диагностирован не был.
Напомним, круизный лайнер Diamond Princess задержанном на карантин возле японского порта Йокогамы 3 февраля, после того, как врачи обнаружили коронавирус нового типа у 10 пассажиров. Позже число заболевших «китайской пневмонией» на борту увеличилось более чем в шесть раз.
Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
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