2020-02-09T02:08:34+03:00
В мире

До горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирус

Заболевание выявили у двух британцев, отдыхавших во Франции
Мария ИГНАТЬЕВА
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До горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирусДо горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщил, что до горнолыжных курортов а Альпах из Китая добрался коронавирус. Заболевание в один из горных шале на Ле-Контамин-Монжуа привез британец, который недавно вернулся из Сингапура.

По данным министерства, заразились пять человек, контактировавших с гражданином Великобритании. Все заболевшие британцы. Среди них один ребенок. Состояние всех заболевших удовлетворительное.

Эксперты отмечают, что из-за вспышки коронавируса лыжный сезон французских Альп может оказаться по угрозой срыва.

Ранее было распространено мнение, что новым заболеванием могут заразиться только азиаты, но медики уже неоднократно опровергали это утверждение.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о других случаях заболевания коронавирусом за пределами Китая. Был и один летальный исход. Первая смерть от коронавируса вне КНР зафиксирована на Филиппинах. Там умер гражданин Поднебесной. Всего коронавирус унес жизни 722 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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