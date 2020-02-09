До горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирус

9 Февр. 2020 2020-02-09T02:08:34+03:00

Заболевание выявили у двух британцев, отдыхавших во Франции

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Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщил, что до горнолыжных курортов а Альпах из Китая добрался коронавирус. Заболевание в один из горных шале на Ле-Контамин-Монжуа привез британец, который недавно вернулся из Сингапура.

По данным министерства, заразились пять человек, контактировавших с гражданином Великобритании. Все заболевшие британцы. Среди них один ребенок. Состояние всех заболевших удовлетворительное.

Эксперты отмечают, что из-за вспышки коронавируса лыжный сезон французских Альп может оказаться по угрозой срыва.

Ранее было распространено мнение, что новым заболеванием могут заразиться только азиаты, но медики уже неоднократно опровергали это утверждение.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о других случаях заболевания коронавирусом за пределами Китая. Был и один летальный исход. Первая смерть от коронавируса вне КНР зафиксирована на Филиппинах. Там умер гражданин Поднебесной. Всего коронавирус унес жизни 722 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU